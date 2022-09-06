Суд: измененный порядок сбора за коммунальные отходы в столице применяться не может

Вильнюсский муниципалитет в декабре прошлого года изменил порядок сбора за коммунальные отходы, согласно которому жители, которые неправильно утилизируют отходы, должны больше платить, не может применяться.

Во вторник Вильнюсский окружной административный суд сообщил, что измененный муниципалитетом 15 декабря 2021 года порядок противоречит конституционным принципам правового государства.

"После вынесения такого решения судом, такой порядок не может применяться с того дня, когда было объявлено решение суда", – сказано в сообщении.



Согласно новому порядку, размер сбора пересчитывают для тех жителей, около контейнеров которых были обнаружены строительный мусор, крупногабаритный мусор, текстильные отходы, опасные отходы, автомобильная резина, запчасти от автомобилей и др. подобные отходы.

По оценке суда, не может быть никаких дополнительных сборов, пересчета платы за прошлый год, поэтому непонятно, на каком основании был изменен порядок.

Кроме того, не указано, как пересчитывают размер платы, в каком объеме и как будут корректировать размер сбора. Также обращают внимание на то, что пересчет связан лишь с местом отходов.



Рассмотреть новый порядок суд попросил представитель правительства в Вильнюсском и Алитусском округах.

В декабре прошлого года Вильнюсский муниципалитет установил, что с 2023 г. новый сбор ждет жителей за 2022 год, если они плохо сортировали отходы.

Муниципалитет отмечал, что не нарушает постановления суда, поскольку пересматривает через год количество отходов, и присылает счета жителям, которые не сортировали крупногабаритные отходы.

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