Президент Литвы поздравил Лиз Трасс со вступлением в должность премьер-министра Великобритании

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник поздравил Лиз Трасс, приступившую к обязанностям премьер-министра Великобритании. Президент пожелал новой премьер-министру твердости и успехов в работе на благо своей страны.

"Литву и Великобританию объединяют тесные человеческие связи и прекрасные двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении и общих ценностях. Мы готовы и дальше всесторонне развивать их. В это сложное для всей Европы время, когда Украина подвергается военной агрессии России, мы должны быть едины и сплочены и поддержать Украину, борющуюся за свою свободу и основополагающие демократические ценности и ее жителей", – говорится в поздравлении президента.

Руководитель страны подчеркнул, что ценит сотрудничество Литвы и Великобритании в области безопасности, образования и науки, культуры и развитии экономических связей.

Великобритания – надежный союзник Литвы в Договоре организации Северной Атланты, подчеркивается в поздравлении Г. Науседы. Президент благодарит Великобританию за лидерство в руководстве Объединенными экспедиционными силами и вклад в укрепление безопасности Балтийского региона.

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