Лихачей и нарушителей ПДД ждет сюрприз: на дороги выедут полицейские электромобили без опознавательных знаков

Несмотря на то, что полиция об этом не сообщала, но, похоже, вскоре парк полицейских автомобилей пополнят несколько патрульных автомобилей без опознавательных знаков. Это будут электромобили.

По сведениям Delfi, парк полицейских машин должны пополнить два электромобиля – Kia EV6 и Škoda Enyaq iV. Черный автомобиль Kia EV6 будет оснащен двумя двигателями, общей мощностью 325 A, момент вращения равен 605 Нм.

Это автомобиль с четырьмя ведущими колесами и батареей 77,4 кВт/ч, он может преодолеть 484 км, а скорость с 0 до 100 км/ч набирает за 5,2 секунд.

Какими будут спецификации Škoda, пока неизвестно. Delfi напоминает, что минувшей осенью полиция испробовала автомобиль Tesla Model 3, который использовали для патрулирования. Им полиция пользовалась месяц, после чего не скрывала, что обсудит вопрос приобретения электромобилей.

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