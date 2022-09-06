Экономист о компенсациях для жителей: они только ухудшат ситуацию

"Мы, как Мюнхгаузен, не вытащим себя из болота за волосы, никакие компенсации тут не помогут", – сказал экономист Жигимантас Маурицас о нынешней ситуации с ценами на энергоресурсы. По его словам, наилучший выход сейчас – дать рынку сделать свою работу, Это значит, что большие счета заставят жителей экономить. По словам экономиста, компенсации должны получать только люди с небольшими доходами.

"Ситуация незавидная, поскольку ЕС, особенно Германия, много лет, увеличивал зависимость от импорта российского газа. Технически нет возможности в такой короткий срок полностью компенсировать его недостачу. Еще были надежды, что Россия не закроет все краны, и будет сколько-то поставлять ЕС, но, похоже, сбывается неблагоприятный сценарий. Россия сама перекрыла кран, чтобы вызвать больше паники в ЕС, так она пытается отвлечь внимание от Украины и добиться мирового соглашения", – сказал экономист.

По словам Маурицаса, столько газа, сколько Европа в последнее время использовала, в ближайшее время у нее не будет, поэтому единственный выход сейчас - баланс на рынке и снижение потребления.

"Мы, как Мюнхгаузен, не вытащим себя из болота за волосы, никакие компенсации тут не помогут.

Они только ухудшат ситуацию, поскольку не снизят потребление... Например, Испания уже договорилась о возможности производить электричество за счет газа. Какой результат? Летом Испания израсходовала на 20% больше газа.

Такими темпами мы никуда не придем. Страны начнут конкурировать друг с другом, выплачивать субсидии жителям и компаниям, тогда спрос увеличится, но газа больше не станет, если мы раздадим больше денег. Это приведет к росту цен для всех, потребует еще больше компенсаций, снова будут расти цены, это заколдованный круг, в выигрыше будут те страны, у которых есть большой резерв для субсидий.

И это не Литва. Это будут другие западные страны, у которых резерв больше или те, у которых больше мощностей для генерирования электричества, они смогут взять из одного кармана и переложить в другой", – сказал Маурицас.

"Лучшее побуждение к экономии - цена. Надо дать рынку сделать свое дело, чтобы люди, получающие большие счета, сами начали экономить. Конечно, надо поддержать людей с небольшими доходами, например, семьи с детьми и т.д., но ограничивать цены на газ и электричество нецелесообразно", – сказал он.

Экономист заметил, что если в Европе не будет единства по вопросу экономии, то ей может грозить разделение, если страны не уменьшат потребление, ЕК оставляет за собой право принудительно снижать его на 15%.

"Легкого пути нет", – сказал Маурицас.

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