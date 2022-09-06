Офис президента успокаивает: газоснабжение литовских потребителей будет обеспечено

Осень страны Балтии встречают с чуть менее чем на 50 проц. заполненным латвийским Инчукалнским газохранилищем, но главный советник президента Гитанаса Науседы Ярослав Неверович утверждает, что газоснабжение литовских потребителей будет обеспечено без каких-либо перебоев.

"Президент заверен, что, согласно литовским законам, все объемы газа зарезервированы для обеспечения надежности поставок, более того, на этот отопительный сезон закуплены дополнительные суда газа. Так что риска для литовских потребителей мы действительно не видим", - радиостанции Žinių radijas сказал Я. Неверович.

Советник президента отмечает, что главная проблема, мешающая заполнению газохранилища, заключается в том, что латвийское Инчукалнское газохранилище очень большое. Поэтому, по словам Ю. Неверовича, его заполнение по нынешним ценам на газ стоило бы больших денег и времени.

"После того, как они не завершили отделение газового сектора, у них все еще есть работающая в этой сложной ситуации компания (...) Latvijas Gaze, которая остается под контролем, влиянием России и, возможно, оно необязательно хочет помогать Правительству Латвии, латвийскому обществу, а продолжает пытаться усложнить некоторые вещи. И по этой причине Правительству Латвии пришлось принять особые меры и обеспечить, чтобы в случае чрезвычайной ситуации потребители в Латвии получали газ из собственного хранилища", - подчеркнул он.

Заполнение Инчукалнского газохранилища после начала последнего месяца заправки газом упало до 49,7 проц.

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