Эфир Delfi: чего ждать от Трасс, как работает белорусский бизнес за рубежом?

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Новым лидером Консервативной партии и, соответственно, главой правительства Великобритании избрана Элизабет Трасс. О том, какой будет ее внешняя политика на посту премьера — говорим с историком-британистом с Егором Брайляном.

Гость студии - Наталья Красько, сооснователь Белорусского сообщества бизнесменов, консультант по управлению, заместитель председателя Совета Альянса консультантов БАКУ. Тема — белорусский бизнес за рубежом, что получается-не получается у белорусов с организацией своего бизнеса, у тех белорусов, которые уехали из страны, либо спасаясь от репрессий после 2020 года. В 2022 году появилась еще одна причина для отъезда из Беларуси – война, которую развязала Россия против Украины, санкции за то, что Лукашенко разрешил российской армии использовать белорусскую территорию. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!