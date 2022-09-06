Гость студии - Наталья Красько, сооснователь Белорусского сообщества бизнесменов, консультант по управлению, заместитель председателя Совета Альянса консультантов БАКУ.
Тема — белорусский бизнес за рубежом, что получается-не получается у белорусов с организацией своего бизнеса, у тех белорусов, которые уехали из страны, либо спасаясь от репрессий после 2020 года. В 2022 году появилась еще одна причина для отъезда из Беларуси – война, которую развязала Россия против Украины, санкции за то, что Лукашенко разрешил российской армии использовать белорусскую территорию.
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