Водителей загрязняющих окружающую среду автомобилей ждут проверки и большие штрафы

Водителей и владельцев транспортных средств ждут рейды. Начинаются замеры выбросов CO прямо на дорогах. Цель - побудить жителей покупать более экологичные автомобили, сообщает LNK.

Такие проверки на дорогах начались с 1 сентября.

"Как и каждый год, проверки будут весь сентябрь. Только разница в том, что в этом году будем проводить замеры, не останавливая автомобили, будем проверять и автомобили компаний - и легковые и грузовые", – сказал инспектор охраны окружающей среды Эдгарас Скребе.

Такие проверки будут проходить без предупреждения.

"Нелогично проверять все машины без исключения, поскольку сейчас на дорогах много электромобилей. Будем проверять на двигателе внутреннего сгорания, дизельные, бензиновые. Проверки внеплановые, значит о них заранее сообщать не будут, ждите, постучим", – предупредил Скребе.

"На улицах больших городов видно, что стало больше электромобилей, гибридов, новых автомобилей. Таких старых, которые дымят на всю улицу, немного, но, к сожалению, они все еще есть.

Я думаю, что сейчас условия лизинга хорошие, этим пользуются компании, покупают новые автомобили, но бывает разное, вот сейчас мимо проехало такси, ему больше 30 лет, его стоило бы проверить", – сказал инспектор.

"Согласно кодексу административной ответственности, водитель такого авто должен заплатить штраф 100-300 евро за превышение нормативов. Юридические лица ждет штраф 300-500 евро, но юридические лица привлекаются к ответственности и за нарушение норм охраны окружающей среды, а там штрафы другие, они зависят от того, во сколько раз превышена норма. Это могут быть и сотни и десятки тысяч евро", – сказал Скребе.

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