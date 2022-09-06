Радкевич признал свою вину в событиях 13 января 1991 года, просит смягчить наказание

Гражданин Украины Александр Радкевич, осужденный на лишение свободы по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни, просил Апелляционный суд Литвы (АСЛ) освободить его от уголовной ответственности или хотя бы смягчить наказание.

Об этом во вторник сообщил председатель АСЛ Нериюс Мейлутис, рассматривающий жалобу осужденного.

В суде также было заявлено, что получена информация о том, что служивший ранее в территориальной обороне своей страны Радкевич сейчас служит в регулярных частях украинской армии.

53-летний Радкевич в Литве был приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о событиях 13 января за вождение танка, причастного к событиям у Дома печати.

Это уже пятое заседание, на котором суд пытается открыть дело осужденного, до сих пор суд откладывал заседания по причине неучастия в них обвиняемого - поскольку в Украине идет война, ранее у суда не было данных о том, информирован ли осужденный надлежащим образом о процессе в Вильнюсе.

В декабре он обжаловал этот приговор в Апелляционном суде Литвы. Радкевич имел на это право и после вступления решения в законную силу, поскольку его дело рассматривалось заочно в суде первой инстанции.

До этого на заседании в июне сообщалось, что из-за военных действий в его стране Радкевич не может прибыть на заседание в Вильнюс. Суд получил документы, среди которых и справка ополченца территориальной обороны, наградная грамота.

Адвокат осужденного Арвидас Верпячинскас подчеркнул, что обвиняемый не скрывается, однако участвует в военных действиях и по этой причине еще раз просит проводить заседания удаленно. Апелляционный суд напомнил адвокату, что еще раньше эта просьба была отклонена.

Верховный суд Греции 9 февраля решил не выдавать задержанного там Радкевича Литве, он был освобожден.

В переданном в АСЛ письме украинец выражает опасения в связи с политическим характером его дела. Он сделал такой вывод после слов министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что это дело представляет собой "случай литовского Нюрнберга".

Радкевич – один из 67 человек, приговоренных к лишению свободы по делу 13 января.

Большинство обвиняемых осуждены заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.

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