Осенью Вильнюс будет экономить: где будет меньше света

Вильнюс готовится к осенне-зимнему сезону. С учетом высоких цен на электричество город предпринимает некоторые действия, чтобы это не сказалось на кошельках и безопасности жителей. В некоторых местах фонари выключат или свет будет менее интенсивным, а в будущем на зданиях, принадлежащих муниципалитету, появятся солнечные батареи, пишет madeinvilnius.lt.

Цены на электричество выросли в несколько раз. Во всей Европе с беспокойством ждут приближающегося отопительного сезона, многие страны вводят ограничения, выключают освещение, подсветку фонтанов и скульптур, выключают свет на рекламах. В Вильнюсе в некоторых местах также выключат фонари.

"Ночью не будут освещаться площадки для выгула собак, тоннель на Минском шоссе и туннель Гудяляй будут освещаться только ночью", – сказал представитель муниципалитета Арунас Висоцкас.

Статьи по теме: Из-за роста цен на электричество в столице Литвы в некоторых местах выключат освещение на улицах



План экономии:

Снижение интенсивности освещения на площадках для выгула собак (ночью свет будут выключать);

Снижение интенсивности освещения на детских площадках (ночью свет будут выключать);

Снижение интенсивности освещения на школьных стадионах (ночью свет будут выключать);

Снижение интенсивности освещения на магистральных улицах;

Будут позже включать фонари (утром выключать на 20 минут раньше, вечером включать на 15 минут позже;

Снизять уровень освещения туннелей.

Экономить электричество поможет и модернизация сетей освещения.

В будущем по мере необходимости рассмотрят и возможность отключения освещения на магистральных дорогах по ночам. На перекрестках и пешеходных переходах свет выключать не будут.

Экономить будут и за счет обновления троллейбусного парка.

"В ближайшее время Вильнюс планирует приобрести 100 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. После обновления парка не останется старых троллейбусов "Шкода", новые будут потреблять меньше электроэнергии. Поскольку троллейбусы с увеличенным автономным ходом могут курсировать без подключения к сети, они смогут заменить часть дизельных и газовых автобусов", – сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!