Клайпедчанин надеялся заработать на криптовалюте и лишился сбережений

Житель Клайпеды обратился в полицию, заявив, что не может вернуть инвестированные в криптовалюту деньги – 36 500 евро. Еще больше денег мошенникам перевела Йонишкская больница, но она эти деньги не потеряла.

35-летний мужчина сообщил в полицию, что с 21 августа он несколько раз инвестировал разные суммы в криптовалюту. Подозрения у него появились, когда спустя две недели он не получил заработанные деньги и не смог вернуть вложенные средства. Ущерб – 36 500 евро. Полиция расследует факт мошенничества.

От мошенников едва не пострадала Йонишкская больница. 5 сентября, в 10 ч. со счета больницы по фальшивому электронному письму были переведены 45 000 евро (международный перевод). Однако работники больницы быстро обнаружили мошенничество и связались с банком. Денежный перевод был остановлен, материального ущерба удалось избежать. Полиция ведет расследование.

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