Проект стоимостью в 150 млн. евро поможет жителям сэкономить

В Литве начинается масштабное внедрение современных счетчиков на электроэнергию. Эти приборы должны облегчить учет использованного электричества. В течение нескольких лет планируется установить 1,2 млн. счетчиков. Жителям за них платить не придется, однако увеличат тариф на распределение электричества.

Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) отмечает, что проект стоимостью 150 млн. евро, который уже прошел испытания, должен обеспечить конкуренцию на рынке и появление новых услуг.

ВРИО глава ESO Реналдас Радвила сказал, что этот проект принесет большую пользу энергетике.

"Во-первых, клиенты смогут увидеть детальное потребление электричества и менять привычки. Исследования, проведенные с участием 3000 клиентов показали, что они, зная свою историю, могут уменьшить расход на 6%. А сейчас экономия очень важна", – сказал Радвила.

Во-вторых, пользу получает оператор сети – он сможет видеть свои инвестиции. И третье - появление новых решений на рынке.

Представитель ESO Аурелия Жидицките-Орвиде сказала, что новые счетчики будут устанавливать в два этапа. Первый уже начался: их устанавливают клиентам, которые используют больше 1000 кВт/ч в год и бизнес-клиентам (около 90% всех пользователей). В ходе первого этапа планируют установить 1,2 млн. счетчиков.

С 2026 г – их установят и другим потребителям.

"В первую очередь такие счетчики устанавливают новым пользователям, а также клиентам, которые являются производителями электроэнергии. Устанавливают их и тем, у кого счетчик вышел из строя. И конечно же, в первых рядах идут инвалиды, они могут подавать заявки в сентябре. Это приоритетная группа", – сказала Жидицките-Орвиде.

По ее словам, из-за появления новых счетчиков, тариф увеличится на 0,05 цента за кВт/ч, за замену платить отдельно не придется. Один счетчик стоит около 40 евро.

"Хочу заметить, что счетчики заменят инженеры ESO и подрядчики, сама работа бесплатная. (...) Каждого клиента о замене счетчика информируем лично", – сказала Жидицките-Орвиде.

На данный момент установлено 35 000 новых счетчиков. До конца года будет установлено еще 30 000.

"Удобство будет в том, что клиентам не придется ходить и снимать показания счетчиков, а потом передавать их компании", – сказал Радвила.

Жидицките-Орвиде заметила, что сам новый счетчик электричество не экономит, но помогает клиенту увидеть свои привычки и менять их.

ESO отмечает, что сами счетчики будут передавать данные не только о показаниях, но и поломках в сети.

В июле сообщалось, что стоимость договора Energijos skirstymo operatorius с компанией Sagecom выросла на 13,7%, на 10,5 млн. евро, до 105,5 млн. евро с НДС.

Представитель ESO Паулюс Калмантас тогда сказал, что общие инвестиции в проект составят около 150 млн. евро.

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