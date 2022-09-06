"Дождь не может идти снизу вверх": о причинах поддержки Путина русскими на Западе, визах для россиян с Евгением Чичваркиным

"Запрет виз для россиян – на руку Путину, манипулируя замятинским "мы", назвав черное белым, украинцев фашистами, можно послать завоевывать чужую страну, без Горбачева мы бы не увидели мир, но его портрет я бы на стенку не повесил". В кулуарах состоявшегося на минувшей неделе "Конгресса Свободной России" на вопросы Delfi ответил Евгений Чичваркин, предприниматель из России, который давно живет в Великобритании.

Delfi: Мы с вами беседуем 31 августа. Минувшей ночью стало известно о кончине Михаила Горбачёва, первого и последнего президента СССР и последнего руководителя Советского Союза.

Евгений Чиваркин: Богородица опять промахнулась

- Здесь в Литве очень у многих отрицательная оценка деятельности Михаила Горбачёва, а если кто-то и отзывается о нем положительно, то всегда следует оговорка - Вильнюс, 13 января, 1991год.

На ваш взгляд, какова роль Горбачёва в контексте мировой истории и истории России?

- Горбачев не смог удержать Советский Союз от саморазрушения после санкций, введенных из-за войны в Афганистане. Он пытался перестроить Советский Союз. Он не собирался его приканчивать, но из-за неумелых действий прикончил.

Безусловно, без него не было бы прекрасной эры капитализма и частной собственности.

Мы бы никогда не увидели этот мир.

Благодарить за то, что человек оказался слаб и не справился, можно, но с иронией.

Он хотел быть Дэн Сяопином.

Все настолько выдохнули, что этого агрессивного кровавого монстра Советского Союза больше не существует, что очень благодарны Горбачеву.

Но это всё равно, что поклоняться дождю, когда он пошел после длительной засухи и то, что ты принес какие-то жертвы богам просто после долгой засухи. По законам природы после хорошей погоды приходит плохая.

Эта империя себя изжила на тот момент и рухнула под собственной тяжестью. И он как ни пытался, просто не смог удержать все. Ни ускорением, а у него была идея ускорения научно-технического прогресса еще до перестройки… Потом кооперативное движение, потом талоны, о чем самые ужасные воспоминания, самые мрачные в послевоенном времени.

У меня нет к нему злости несмотря на то, что он совершил несколько военных преступлений, пусть и не такого масштаба, и одно преступление - против человечности, не сказав сразу, что произошло на Чернобыльской АЭС.

Не могу сказать земля ему стекловатой, но портрет его я на стенку не повесил бы.

- Вы сказали, что Горбачёв хотел быть Дэн Сяопином при сохранении Советского Союза, но так получилось что именно при нем СССР рухнул. Нынешняя российская пропаганда вообще и многие пропагандисты в частности очень старались, чтобы создать образ Горбачева как главного виновного, разрушителя той самой страны, о которой они мечтают.

Прошло больше трех десятилетий с момента распада Советского Союза, но сейчас, в контексте войны с Украиной, мы видим, что в головах у многих СССР жив.

- Остался. И плюс он очень подпитывался вот этой огромной индустрией ностальгии, которая работала, начиная со "старых песен о главном".

И все принципы консолидации, решений из одного центра, - именно то, что было советское, то, что было в империи до этого, а еще раньше в Княжестве московском, которое под себя все подбирало всеми правдами и неправдами, в основном неправдами…. Советский Союз, а до этого империя - этими чувствами очень легко играть.

В этой электоральной пустоте, - особенно когда ты не вкладываешься в образование, - появляются очень простые формулы: мы одна команда, один президент, один рейх, один народ, одна воля, ура…

И эту пустоту они классно восполнили чудовищным размером пропаганды.

- Можно ли сказать, возвращаясь к эпохе перестройки, той самой пресловутой горбачёвской, что Михаил Горбачёв своей перестройкой открыл окно в Европу, которое было закрыто многие десятилетие в Советском Союзе?

- Когда начала рушиться стена, они могли начать стрелять тех, кто к ней подошел. Они постреливали, но, слава богу, настроение было в армии абсолютно нестрелятельное.

Не то что сейчас, когда глаза налиты кровью, когда они развращены вседозволенностью.

Горбачев пытался создать социализм с человеческим лицом, но это невозможно. Это просто невозможно. Дождь не может идти снизу вверх, как и невозможен социализм с человеческим лицом.

- Сейчас обсуждается, что будет с окном в Европу, которым пользовались многие россияне. Либо оно закроется полностью…

- Будет москитная сетка, нужно быть очень незаметным, чтобы проползти.

- В ближайшее время Евросоюз примет решение, выдавать ли россиянам визы. Страны с более радикальной позицией предлагают вообще отменить шенгенские визы для россиян, но есть и страны с более мягкой позицией. Вы часто высказывались на эту тему, расскажите, пожалуйста, нашей аудитории, какова ваша позиция?

- Я ещё раз хочу сказать: это большая глупость запрещать выдачу виз россиянам.

Почему все россияне должны отвечать за эту военизированную диктатуру, от которой они тоже страдают и от которой они хотят уехать, либо съездить посмотреть ненадолго, но на другой мир, либо уехать насовсем?

Почему их загоняют назад, какого черта?

А где основы латинской судебной модели, по которой человека нельзя судить только потому, что он принадлежит этой национальности? Человека можно за поступки судить, за дела его, а не за то, что он у него русский паспорт.

Решение не выдавать визы - это очень играет на руку Путину, и идея не выдавать визы ничем не отличается от идеи, которую продвигают на государственном российском телевидении, где говорят, что в Киеве одни фашисты, просто в очень мягкой форме.

Поездка в Европу – привилегия? Это что - маркиз Карабас говорит, что это его земля? Это говорит временно выбранный, ловящий каждый левый чих. Идея о запрете виз связана с настроениями, в том числе созданными прессой.

А от этих настроений зависит, как мыслит общество, а от общества зависит, как поступают политики, которые зачастую достаточно безвольные, просто так же держащиеся за власть, как и российские политики.

И настроения - ну будем откровенны - абсолютная дрянь в отношении россиян.

Где презумпция невиновности? Чем это тогда отличается от Путина?

- Ваши посты в соцсетях и мессенджерах часто перепечатывают, и несмотря на заявления по поводу виз и ваше к этому отношение, вы все равно много пишете о том, что украинцам нужно помогать.

- Абсолютно, это сто процентов. Я надеюсь, что у меня завтра будет огромный инвойс. Я попрошу, если кто-то хочет поучаствовать, в нем поучаствовать.

Мы ни на секунду не остановили сбор, у нас вчера оплачен большой инвойс - там тысяч на 60. И тактическая медицина, мы продолжаем собирать на это. Просто количество доноров сократилось очень сильно после вот этих заявлений по поводу виз. Раньше машина собиралась за неделю-две, теперь месяц после заявлений. Обиделись. Это же человеческое.

- Один из ваших постов, возможно, может показаться спорным. Вы говорите, что возможность россиянам выезжать из своей страны, в том числе в Европу, может повлиять на них к лучшему.

- Безусловно.

- И вы говорите, что применять какое-либо наказание только по признаку национальности - это путь, который ведёт к фашизму.

- Вы знаете, я жил на Рублевке с лета 1999 года, а в 2000-м окончательно перебрался на Рублевку.

Это было первое место в современной России, где машины начали останавливаться перед идущим пешеходом. Первое место в России. И это только потому, что оттуда больше всего ездили за границу. И перенимали абсолютно все, что видели за границей.

То есть, если посмотреть тогда на стиль домов, стиль одежды, - ничего нигде уже не было русского, все было именно с Запада, из Европы. И в том числе какие-то культурные особенности, например, здороваться в магазинах, чего-то желать при встрече, манера обслуживания в ресторанах, которые там появились в ранние 1990-е.

Все это появилось, когда рухнул совок, – хамский, вонючий, наглый, беспросветный такой, античеловеческий, антисервисный. Даже газеты «Коммерсант» и «Ведомости» копировали стиль, который был принят до революции. То есть, можно было взять то, что было до революции, либо то, что сейчас на Западе. Вот оттуда и брали всё прекрасное, светлое и лучшее.

И нужно давать людям возможность видеть эту другую жизнь.

- Вы знаете, что есть русские в Германия, США и других странах, которые голосуют за Путина. Они живут на этом самом Западе и тем не менее они поддерживают Путина.

- Их меньше в Великобритании. Особенно война дорасколола некоторых, которые были за Путина. Есть люди, которые всё ещё любят Путина. Но считают войну ошибкой, и это хороший признак.

- А чем вы объясните, почему все же пользующие благами этой самой западной цивилизации русские поддерживают нынешний официальный российский курс?

- Это ментальность футбольного болельщика. Она же очень простая. Почему футбольных болельщиков так много и они могут объединяться, они весёлые, задорные, чувствуют себя маленькой частью чего-то огромного, будь то люди, которые идут по Харькову и кричат "Путин *** ло" ... И я даже представляю, какой там этот гормональный фон, который просто абсолютно непобедимый.

Это очень просто: человек - не индивидуальное животное, очень стадное, и это простая формула. И с этой же простой формулой так же можно - как тогда в Харькове.

Это была реакция на нападение, это была абсолютно защитная реакция, и это абсолютно естественно, когда к тебе в дом пытаются вломиться и когда уже план харьковской народной республики был готов.

Манипулируя этими же чувствами, которые во многих заложены, и заложена сильно ощущение вот этой общности, вот это "мы" замятинское, можно также послать и завоевывать страну, объявив чёрное белым, украинцев фашистами и так далее. Что и провернули Путин и его коллеги по цеху.

У меня есть друг-футбольный болельщик, который что бы его команда ни сделала, пусть они там, не знаю, матом обложили, пусть они подножку подставили, все равно скажет, что не было этого. Вот не было и все. Я думаю: господи, как человек с двумя высшими образованиями может так думать. Часть его команды, классной команды, нарушила правила, но он скажет, что это правильно, а все, что делают соперники - все неправильно.

А это же так просто: мы синие, а они красные. Красные против синих, деревня на деревню, двор на двор, район на район, свисток – и понеслось. Это есть внутри, и это очень просто задействовать. Враги – друзья, хорошее – плохое, свой – чужой, поехали…

- Распад путинского режима, на ваш взгляд, по какому примерно сценарию будет проходить?

- От старости Путина.

- Или, может быть, должен появиться новый Горбачёв, который своими реформами …

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