Истребители НАТО семь раз поднимались в воздух из-за самолетов РФ и разбившейся "Цесcны"

На прошлой неделе истребители НАТО поднимались в воздух семь раз: шесть из них они взлетали, чтобы сопроводить российские самолеты и один раз - из-за упавшего самолета в Латвии, сообщило в понедельник Министерство обороны.

В прошлый вторник истребители НАТО обнаружили два российских штурмовика Су-35 и транспортный самолет Ан-72, летевшие с материковой части России и возвращавшиеся на нее. Самолеты СУ-35 летали без радиолокационных ответчиков, без планов полетов, не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП). Ан-72 летел с включенным радиолокационным ответчиком, помимо плана полета, находился на радиосвязи с РЦУП.

В среду истребители воздушной полиции НАТО зафиксировали два истребителя Су-27 и один самолет Ан-72, летевшие из Калининграда на материковую часть России, два Су-27, летевшие из Калининграда и возвращавшиеся в него. Транспортный самолет Ан-72 летел с включенным радиолокационным ответчиком, с планом полета и поддерживал радиосвязь с РЦУП. Истребители летели без радиолокационных ответчиков, без планов полетов, не поддерживали радиосвязь с РЦУП.

Также в среду натовские истребители сопроводили два российских истребителя Су-27, которые вылетели из Калининградской области и вернулись в нее, оба самолета летели без радиолокационных ответчиков, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с РЦУП.

В четверг истребители воздушной полиции НАТО зафиксировали два российских самолета Ил-96, летевших с материковой части России в Калининградскую область. Оба Ил-96 летели с включенными радиолокационными ответчиками, с планами полетов и поддерживали радиосвязь с РЦУП.

Также в четверг были сопровождены два штурмовика Су-35, которые летели с материковой части России и возвращались на нее. Самолеты Су-35 летели с включенными радиолокационными ответчиками, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с РЦУП. Позже были идентифицированы еще два истребителя Су-27, летевшие из Калининградской области и возвращавшиеся в нее. Оба самолета Су-27 летали без радиолокационных ответчиков, без планов полетов и не поддерживали радиосвязь с РЦУП.

Истребители воздушной полиции НАТО в четверг сопроводили российский самолет Ил-96, летевший из Калининградской области в основную часть России. Самолет Ил-96 летел с включенным ответчиком радиолокационной связи, с планом полета и поддерживал радиосвязь с РЦУП. Также были идентифицированы два истребителя Су-27, вылетевшие из Калининградской области и вернувшиеся в нее. Су-27 летели без активированных радиолокационных ответчиков, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с РЦУП.

В воскресенье истребители воздушной полиции Альянса поднялись в воздух из-за пассажирского самолета C-551, следовавшего из Испании в германский Кельн. Самолет выполнял полет не по представленному плану полета, не поддерживал связь, радиолокационный ответчик был включен. Этот самолет разбился недалеко от побережья Латвии.

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