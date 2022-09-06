Глава Конфедерации бизнеса Литвы: пример Achema показывает, каким путем пойдут другие предприятия

Пример предприятия по производству азотных удобрений Achema, остановившего деятельность, не единичный и может стать тенденцией, считает председатель Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) Андрюс Романовскис. По его словам, предприятия, которые останавливали работу, можно найти в каждом самоуправлении Литвы.

"Думаю, что пример Achema симптоматичен. Он показывает, по какому пути идут или пойдут другие предприятия. Это большое стратегическое предприятие, поэтому все обратили внимание, но, наверное, в каждом самоуправлении найдем примеры, когда частично, а некоторые предприятия, может, и совсем останавливают деятельность", – сказал в понедельник А. Романовскис Delfi TV.

По словам представителя бизнеса, примеров полной остановки предприятий все больше и очевидно, что в сентябре бизнесу, возможно, придется прибегнуть к еще более драконовским действиям.

"Видел, что и сеть Impuls отменяет часть услуг, связанных с зонами бассейнов. Очевидно, что с началом сентября и после получения первых огромных, космических счетов, бизнес предпринимает меры по снижению расходов и как-то пытается выжить в такой ситуации, в ситуации энергетической войны", – сказал руководитель ЛКБ.

По словам А. Романовскиса, в некоторых секторах, которые связаны с услугами и в которых составная электроэнергии очень мала, могут не чувствовать большого влияния высоких цен на электроэнергию, но в большинстве случаев - в промышленности, торговле - электроэнергия – это кислород экономики.

"Сегодня утром руководитель Rokiskio suris сказал, что их счета выросли за год чуть ли ни в шесть раз, если не ошибаюсь, с 250–300 тыс. в месяц до 1,7 млн. евро в месяц", – сказал А. Романовскис.

"Tы должен перенести это или в конечную цену потребителю, что часто не удается и не получается из-за конкуренции, других обстоятельств, или должен уменьшать издержки и уменьшение издержек связано как с сокращением производства, так, к сожалению, и с увольнением работников", – добавил он.

Как уже сообщала ЭЛЬТА, в связи с безудержным ростом цен на природный газ в Европе и растущей в результате себестоимости удобрений общество Achema с 1 сентября временно остановило работу предприятия. Пока остается только производство газовой смолы и технического газа.

После остановки завода часть работников будут заняты присмотром и охраной оборудования, остальные будут в простое.

Цены на природный газ в Европе сегодня достигли новых рекордных высот и продолжают расти. Природный газ является основным сырьем при производстве азотных удобрений, его доля в себестоимости удобрений составляет около 70 проц.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!