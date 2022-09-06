МВД предлагает продлить режим ЧП в Литве до середины декабря

В связи с военной агрессией России в Украине Министерство внутренних дел (МВД) Литвы предлагает продлить режим чрезвычайного положения в стране до середины декабря.

Как сообщили во вторник в МВД, правительству предлагается продлить режим ЧП на всем участке границы Литвы с Россией и Беларусью до 24 часов 16 декабря. Правительство рассмотрит это предложение в среду, окончательное решение по этому вопросу должен принять Сейм.

Согласно действующему в настоящее время постановлению Сейма, срок действия чрезвычайного положения истекает 16 сентября.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, после того, как Россия начала военную агрессию против Украины и ее народа, угрозы спокойствию и безопасности литовского общества сохраняются.

"Небезопасная и нестабильная геополитическая ситуация создает условия для проведения российскими и белорусскими властями гибридных атак и разного рода провокаций против Литвы. В ответ на это мы должны применить необходимые меры безопасности для противодействия потенциальным угрозам", — заявила Билотайте.

По ее словам, в последнее время белорусский режим все чаще стал использовать мигрантов как форму гибридной агрессии против Литвы - в этом году в страну не пустили почти 6 тыс. нелегальных мигрантов. По словам представителей литовских властей, белорусские должностные лица повреждают забор, установленный на литовско-белорусской границе, организуя подвоз нелегальных мигрантов к государственной границе и направляя их на территорию Литвы.

В период чрезвычайного положения будут продолжены некоторые из уже принятых мер: в усиленном режиме осуществляются охрана государственной границы осуществляется и пограничный контроль.

По-прежнему будет действовать более строгий визовый режим – выдача виз гражданам России и Беларуси приостановлена ​​в визовых службах Литовской Республики за границей, за исключением случаев посредничества Министерства иностранных дел.

В этот период предлагается использовать государственный резерв в целях обеспечения адекватного финансирования государственных учреждений, участвующих в управлении чрезвычайным положением, и устранения возможных угроз национальной безопасности государства.

Отмечается, что реализация проекта постановления направлена ​​на управление угрозами и не должна причинять неудобства жителям Литвы. Во время чрезвычайного положения литовская армия используется для помощи пограничникам.

"Войне в Украине, развязанной Российской Федерацией, пока не видно конца - продолжают совершаться преступления против человечности, военные преступления, нарушается международное право. Масштабы военной агрессии России не уменьшились с момента ее начала, и она осуществляется во многих районах на всей территории Украины, а Российская Федерация сохраняет открытую риторику угроз в адрес государств, поддерживающих Украину, принижая их независимость и территориальную целостность, историю", — говорится в сообщении министерства.

Чрезвычайное положение было введено на всей территории Литвы 24 февраля после того, как Россия начала войну против Украины, и действовало до 29 июня включительно. Затем оно было продлено продлен до 15 сентября включительно.

В Литве продолжит действовать запрет на ретрансляцию российских и белорусских телепрограмм, организацию митингов в поддержку войны России против Украины и другие ограничения.

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