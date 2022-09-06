В Вильнюсе около рельсов обнаружен избитый мужчина

В Вильнюсе, в Нижних Панеряй, около рельсов был обнаружен избитый мужчина без сознания. Его доставили в больницу и прооперировали. Врачи борются за его жизнь. По подозрению в совершении этого преступления была задержана женщина.

В полдень на проспекте Саванорю около рельсов был обнаружен избитый мужчина. Он был без сознания. Состояние пострадавшего (1984 г.р.) врачи называют "критическим".

По подозрению в совершении преступления была задержана женщина (1971 г.р.). Она была пьяна (1,46 промилле). Подозреваемая была задержана.

Полиция начала расследование по факту нанесения тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений.

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