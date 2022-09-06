Настроения жителей Литвы удивляют даже экономистов: правящим надо срочно делать выводы

78% жителей Литвы считают, что в последнее время экономическое положение страны ухудшилось, только 1% думает, что оно улучшилось. Эксперты, с которыми говорил журналист Delfi, говорят, что положение в стране жители считают плохим, но при этом свое экономическое положение оценивают немного лучше.

Опрос проводила компания Baltijos tyrimai 12–28 июля по заказу демократического союза "Во имя Литвы".

Респондентов спрашивали, улучшается или ухудшается положение в Литве, по их мнению. 72% участников опроса сказали, что дела идут к худшему, а 8% сказали, что к лучшему. 20% не ответили на вопрос.

Результаты опроса показывают, что респонденты разных полов, возраста и социального положения оценивают ситуацию похожим образом – большинство считает, что ситуация ухудшается.

Apklausos rezultatai: gyventojų nuotaikos ir situacijos vertinimas

Участников опроса спрашивали, улучшилось ли экономическое положение Литвы за последние 3 месяца. 38% сказали, что сильно ухудшилось, 40% – немного ухудшилось, 16% – не изменилось. Только 1% указал, что оно немного улучшилось. 5% респондентов на этот вопрос не ответили.

Apklausos rezultatai: gyventojų nuotaikos ir situacijos vertinimas

На вопрос о финансовом положении семьи 24% сказали, что оно за 3 последних месяца сильно ухудшилось, 48% – немного ухудшилось, 24% - что не изменилось. Только у 2% оно немного улучшилось. 2% не ответили на вопрос.

Apklausos rezultatai: gyventojų nuotaikos ir situacijos vertinimas

Свое финансовое положение как ухудшившееся оценили большинство мужчин и женщин разного возраста и с разными доходами. Больше всего считающих, что положение улучшилось было среди тех, кто зарабатывает меньше 850 евро – 5%.

75% тех, кто зарабатывает меньше 850 евро сказали, что их финнасовое положение ухудшилось. Ухудшение положения видят и 75% жителей с достатком в 851–1600 евро в месяц.

Жители городов оценивали свое финансовое положение немного лучше, чем сельчане – 30% сказали, что их финансовое положение не изменилось, у 66% ухудшилось.

Apklausos rezultatai: gyventojų nuotaikos ir situacijos vertinimas

Респондентов просили указать, какое из утверждений наилучшим образом характеризует их финансовое положение: 44% сказали, что у них достаточно денег на еду и одежду, они еще могут отложить немного денег, но на крупные покупки этого не хватает, 22% сказали, что на еду хватает, а одежду купить сложно, 5% – что денег не хватает даже на еду. Только 1% респондентов сказал, что может купить, все, что захочет, 24% – что им по карману такие покупки, как телевизор, холодильник и др., но очень дорогую вещь они не могут купить.

4% участников опроса не выбрали ни один из вариантов.

Оценка своего финансового положения респондентами напрямую связана с их доходами: больше всего тех, кто плохо оценивает свое положение – 59% – среди тех, кто получает меньше 850 евро, 54% получающих 851–1600 евро оценивают свое положение средне.

Apklausos rezultatai: gyventojų nuotaikos ir situacijos vertinimas

Больше всего оценивающих свое положение как хорошее – 44% – среди тех, кто зарабатывает больше 1601 евро. Хуже свое финансовое положение оценивают сельские жители, люди старшего возраста и женщины.

Apklausos rezultatai: gyventojų nuotaikos ir situacijos vertinimas

Участников опроса просили выбрать один из ответов, которые указывает на настроение жителей Литвы: 25% респондентов указали, что "не очень верят в то, что в будущем будет лучше", 23% – "что чувствуют неуверенность, страх перед завтрашним днем", 19% – "надеются на то, что в будущем будет немного лучше", 14% – указали, что испытывают "равнодушие, апатию, смирились с судьбой", еще 14% – "полностью разочарованы, не верят ни в какое улучшение", 3% – "убеждены, что в будущем будет еще лучше". 2% на этот вопрос не ответили.

Экономист банка Swedbank Юрате Цвиликене не скрывала своего удивления.

"Меня удивило, что у людей такой мрачный настрой. Большая часть жителей считает, что экономика ухудшается и очень плохо оценивает свое финансовое положение", – заметила она.

Apklausos rezultatai: gyventojų nuotaikos ir situacijos vertinimas

Однако, по словам собеседницы, это понятно: на людей действует инфляция, приближается холодный сезон, это отражается в настроениях.

"Инфляция у нас рекордная, но многие экономисты считают, что она достигла пика, надеемся, она пойдет на спад. Нет таких людей, которые не ощущают инфляцию и роста цен. Второй момент, уходит летняя эйфория. Ведь июль еще лето, но люди уже начали думать об осени, об отоплении, о кризисе цен на энергоресурсы – об этом много говорили. Я бы сказала, что результаты опроса отражают беспокойство и то, что люди могут себе меньше позволить за те же деньги.

Мы это видим по другим данным: денег тратят больше, а реальное потребление ниже. Все это приводит к ухудшению настроения, в пессимизм", – сказал экономист.

Кроме того, она заметила, что свое финансовое положение люди оценивают лучше, чем общую ситуацию в Литве.

Она также заметила, что рост пессимизма на фоне войны в Украине можно было предугадать.

"Этого стоило ожидать, ведь, наверное, агрессор в России этого и добивается, вызывая сбои в экономике, поднимая цены, чтобы начался хаос. Хаос и в том, что люди разочарованы в ценах. Такой была цель, это происходит не только в Литве, но и повсюду", – сказала Цвиликене.

Жителям Литвы, по ее словам, надо подумать об управлении финансами и экономии. Тем, кому живется нелегко, должно помочь правительство, считает Цвиликене.

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