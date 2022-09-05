В Литве бывший контрразведчик осужден за разглашение государственной тайны

В понедельник Вильнюсский окружной суд признал бывшего сотрудника Второго отдела оперативных служб при Министерстве обороны Витаутаса Каваляускаса виновным в разглашении государственной тайны, злоупотреблениях, присвоении имущества и подделке документов.

Суд объявил, что он приговорен к реальному тюремному заключению сроком на три года и восемь месяцев, кроме того, прежнему месту работы ему придется заплатить более 888 тыс. евро.

"Я не буду ничего комментировать", - сказал журналистам Каваляускас.

Дело слушалось в закрытом режиме, чтобы не разглашать разведывательные методы, функции и другую секретную информацию.

"Четыре преступления, совершенные за шесть лет, взаимосвязаны, это ущерб и стоимость присвоенного имущества, преступления связаны с криптовалютами", — сказал журналистам судья Паулюс Вершекис, огласивший приговор.

Согласно обнародованным судом данным, разведчик некоторое время находился под арестом - длился с декабря прошлого года по июнь этого года.

В настоящее время осужденный находится на свободе, за ним ведется усиленное наблюдение, у него изъяты документы.

Приговор также запрещает ему работать в разведывательных учреждениях в течение пяти лет.

Приговор все еще может быть обжалован в Литовском апелляционном суде.

Второе управление оперативных служб при Министерстве обороны является подчиненным министру обороны учреждением системы обороны, осуществляющим разведывательную и контрразведывательную деятельность в оборонной, военно-политической, военно-экономической, военно-технологической и военно-информационной сферах, в сфере деятельности учреждений системы обороны за рубежом.

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