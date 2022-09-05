Центробанк Литвы: участники финансового рынка могут сами принимать решения относительно платежей с Россией

Получив в последнее время больше вопросов и жалоб относительно осуществления платежей, связанных с Россией и Беларусью, Центробанк Литвы обращает внимание на то, что в этом случае участники финансового рынка подвергаются большему риску и, исходя из требований правовых актов, они имеют право самостоятельно принимать решения о предоставлении соответствующих услуг.

"Ожидание Центробанка Литвы состоит в том, что финансовые учреждения обязаны должным образом осуществлять международные санкции, оценивать и управлять рисками, но при принятии решений они также должны учитывать интересы государства, гуманитарные и социальные аспекты", - сказал член правления Центробанка Литвы Симонас Крепшта.

Правовые акты указывают, что финансовые учреждения при установлении внутренней политики и процедур внутреннего контроля обязаны обеспечивать, чтобы применяемые ими меры были пропорциональны управлению возникающими рисками. Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма запрещает проведение операций, если участник финансового рынка не имеет возможностей для обеспечения надлежащего выполнения требований. Центробанк Литвы и международные финансовые учреждения неоднократно указывали, что финансовые учреждения должны управлять рисками, а не отказываться от них, так как это может ограничить доступ жителей и компаний к самым необходимым финансовым услугам.

Однако при предоставлении платежных и иных услуг клиентам, так или иначе связанным с Россией или Беларусью, финансовые учреждения должны тщательно оценивать, смогут ли они должным образом выполнять международные санкции, применять повышенные требования по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, а также вопрос репутации учреждения и другие важные вопросы. На такую ​​оценку большое влияние оказывает исключительность текущего положения – продолжающаяся война, стремительно расширяющийся список международных санкций. Таким образом, с учетом степени риска участники финансового рынка вправе принять решение об ограничении или отказе в осуществлении платежей, связанных с упомянутыми государствами. При принятии таких решений они обязаны должным образом информировать клиентов.

Платежные услуги в Литве предоставляют более 200 участников финансового рынка. По данным Центробанк Литвы, участники финансового рынка не приняли совместного решения относительно платежей, связанных с Россией или Беларусью, поэтому, если в случае возникновения вопросов о том, предоставляет ли конкретное финансовое учреждение такие услуги, следует обращаться к нему напрямую.

В сообщении также напоминают, что Центробанк Литвы договорился с Ассоциацией банков Литвы о том, что действующие в стране коммерческие банки должны проверять платежи, приостановленные из-за международных санкций, в типичном случае не дольше трех недель. Если по объективным причинам проверка затягивается, клиент должен быть надлежащим образом проинформирован о ходе и сроках удержания платежа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!