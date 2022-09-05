Большие наряды полиции в центр города стянули около 15 ч. По номеру 112 позвонил мужчина и сказал, что минуту назад в него выстрелила девушка.
Инцидент произошел в самом центре столицы, на перекрестке ул. Вильняус и Лабдарю.
Звонивший информировал, что стрелявшая в него молодая женщина идет в сторону ул. Исландиёс.
Мужчина сказал, что идет за ней, от помощи врачей он отказался.
Подозревают, что в мужчину стреляли из газового пистолета.
После сообщения в центре Вильнюса появилась вооруженная автоматами полиция.
Подозреваемая пока не задержана.
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