По данным полиции, ДТП произошло после 14 ч. На повороте с проспекта Саванорю, на пути в аэропорт столкнулись два автомобиля. Сразу после ДТП было непонятно, есть ли пострадавшие.
Сообщили, что автомобиль Fiat перевернулся и занял две полосы. На место происшествия выехали полиция и врачи.
Водители обоих автомобилей рассказали журналисту Delfi разные версии происшествия. Оба они уверяли, что не виноваты.
К счастью, люди в ДТП не пострадали.
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