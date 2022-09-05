Премьер Литвы: только на модель амортизации цен на энергоресурсы потребуется около 1 млрд евро

Премьер-министр Ингрида Шимоните продолжает подчеркивать, что для амортизации последствий роста цен на энергоносители, скорее всего, потребуется выделить около 1 млрд. евро бюджетных средств. Однако перед запланированной на понедельник встречей с президентом страны Гитанасом Науседой премьер-министр сказала, что не может уточнить, какие конкретно меры планируется предпринять.

"Я думаю, что с президентом мы просто обсудим, схожи ли те направления, о которых подумало правительство, с (направлениями – ЭЛЬТА) президента", - на пресс-конференции, организованной после встречи с премьером Люксембурга, упомянула И. Шимоните.

По словам главы правительства, пока невозможно публично раскрывать конкретные детали мер помощи, направленных на амортизацию шока цен на энергоносители, так как из-за неопределенности на рынке и ценовых скачков суммы, которые потребуются из бюджета, также могут существенно измениться.

"Вы сами видели, что в последние несколько недель были ситуации, когда цены на газ резко подскакивали почти до 350 евро за мегаватт. И были недели, когда они падали в таком же темпе. Очевидно, чтобы не будет просто изложить очень четкую перспективу будущих цен на 2023 г.", - пояснила она.

Премьер подчеркнула, что, не считая других мер, повышающих доходы жителей, одни только энергетические меры из бюджета потребуют почти миллиардного увеличения расходов.

"Одна только модель амортизации счетов за энергоресурсы (я не говорю о снижении, заморозке, потому что это сделать не удастся, но на амортизацию роста цен), по крайней мере, по текущим расчетам, потребуется сумма, близкая к 1 млрд. евро", - подчеркнула И. Шимоните.

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