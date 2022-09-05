Премьер Литвы: следует рассмотреть европейское решение по ценам в энергетике

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что необходимо рассмотреть совместные решения Европейского Союза (ЕС) относительно контроля за ценами на энергоносители. По словам главы правительства, некоторые страны уже обложили налогом дополнительную прибыль, полученную после резкого повышения цен на электроэнергию, зависящую от дорогого газа, но проблема Литвы заключается в слишком малом производстве электроэнергии, поэтому потребители страны особенно страдают от высоких цен.

"На данный момент цена на электроэнергию формируется по самому дорогому энергоносителю — в данном случае по газу, и это имеет прямое влияние на цены на электроэнергию, и в то же время где-то за счет этого формируется прибыль, которая связана не с повышением эффективности, а с тем, что сложилась ситуация с дешевой себестоимостью продукции. Этот вопрос, вероятно, мало актуален для Литвы, потому что проблема Литвы совсем в другом, у нас просто слишком мало генерации, и поэтому на нас сильно влияет этот ценовой эффект", - сказала Шимоните на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Люксембурга в понедельник в Вильнюсе.

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"Разумеется, различные страны уже обложили более высокую прибыль дополнительными налогами по собственной инициативе, поэтому, видимо, европейское решение в этой области можно было бы рассмотреть там, где это актуально", — добавила она.

Комментируя потолок цен на электроэнергию, премьер-министр сказала, что в некоторых местах это успешное решение, но необходимо обсудить, как оно будет работать во всем блоке.

"Это отдельная дискуссия и она еще должна состояться, я думаю, что все предложения должны быть рассмотрены, потому что цель состоит в том, чтобы мы сами не попались на тот крючок, который нам услужливо предлагают кремлевские пропагандисты, что, дескать, мы сами виноваты в этих высоких ценах на газ, мы ввели какие-то санкции, мы что-то сделали не так, в результате чего сейчас страдают люди", - сказала премьер.

"Европа должна принять все необходимые решения, чтобы остаться единой и продемонстрировать свою способность противостоять этим пропагандистским атакам", — сказала Шимоните.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе в Словении, что ведомства ЕС готовят срочное вмешательство и структурную реформу рынка электроэнергии.

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