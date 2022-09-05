Из-за роста цен на электроэнергию Impuls в четырех центрах останавливает работу бассейнов

Из-за роста цен на электроэнергию Impuls в четырех спортивных центрах останавливает работу бассейнов и банных комплексов. Посетители этих центров смогут ходить в другие клубы Impuls. В других центрах зоны бассейнов и бань будут работать дольше, предлагается больше тренировок, сообщается в пресс-релизе компании.

С 12 сентября временно закрывают бассейны и бани в клубах на ул. Фабийонишкю и Озо в Вильнюсе и в клубах Impuls в Шяуляй и Паневежисе. В этих клубах можно будет посещать групповые спортивные тренировки и спортзалы. Время работы четырех клубов Impuls в Вильнюсе и Клайпеде увеличат.

"Из-за растущих непрогнозируемых цен на электричество сейчас содержание одного бассейна стоит столько, сколько до пандемии стоило содержание всех бассейнов. Мы рассматривали разные варианты, надеялись, что ситуация стабилизируется, но прогнозы неблагоприятные, а перебрасывать на плечи клиентов такой груз было бы нечестно", – сказала глава Impuls LTU Грета Радзявичене.

Расходы на бассейны составляют 60% всех коммунальных счетов Impuls за воду, электричество, отопление и 40% расходов на присмотр за клубами. Согласно прогнозам, в ближайший год эти расходы вырастут в 8 раз, по сравнению с допандемическим 2019 годом. Часть бассейнов Impuls работать не будет, пока цены на электричество не станут прогнозируемыми и приемлемыми.

"Мы понимаем, что в стране не хватает бассейнов для обучения детей плаванию, поэтому решили сохранить бассейны в больших клубах в Вильнюсе и Клайпеде. Там будут работать наши тренеры, поэтому дети смогут заниматься плаванием. Членам клубов, в которых временно не будут работать бассейны, мы подготовили альтернативное предложение, надеемся они будут заниматься спортом в клубах Impuls. С осени в других бассейнах увеличатся часы работы", – акцентирует Радзявичене.

Членам клубов Impuls, где бассейны не будут работать, предлагают заниматься спортом за меньшую плату.

Кроме того, вильнюсцы смогут за те же деньги, сколько заплатили в клубах с закрытыми бассейнами, посещать другие клубы Impuls – на ул. Карейвю, на ул. Л.Асанавичютес, на проспекте Саванорю и на ул. А.Венуолё.

Если альтернативы клиентам не подойдут, они смогут вернуть плату.

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