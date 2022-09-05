Несчастье произошло 3 сентября, в 14.50 ч.
В Клайпеде, на ул. Лепоёс, автомобиль Toyota Avensis въехал в здание торгового центра. Когда приехали пожарные, водитель уже вышел из машины.
Пострадал один покупатель - на него упало стекло, он был прижат покупательской тележкой.
Полиция информировала, что пострадавший получил легкие травмы.
Автомобиль вытолкали из торгового центра. Им управлял трезвый мужчина 77 лет.
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