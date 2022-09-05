По числу жителей Вильнюс стал крупнейшим городом в странах Балтии

По числу жителей Вильнюс обошел Ригу (Латвия). Так по числу жителей столица Литвы стала крупнейшим городом в странах Балтии, пишет madeinvilnius.lt.

По данным за 2022 год, в Вильнюсе проживает 615 242 (по данным на 30 августа 2022 г.), это на 10 000 больше, чем в Риге. В столице Латвии живет 605 802 человек, это на 9000 меньше, чем год назад. Именно из-за снижения количества жителей в Риге Вильнюс вышел на первое место. В Таллине (Эстония) живет 437 811 жителей.

О снижении числа горожан в Риге сообщил Департамент статистики Латвии.

В Вильнюсе живет больше женщин, чем мужчин - по данным на 30 августа, женщин 329 321, а мужчин - 285 921.

Самому старому жителю Вильнюса 113 лет, это живущий в районе Пашилайчай мужчина. Всего в Вильнюсе есть 76 человек, которым больше 100 лет. И здесь лидируют женщины: в столице 55 женщин старше 100 лет и 21 мужчина.

Согласно статистике, больше всего жителей в микрорайоне Вяркяй (53 767), на втором месте - Жирмунай (43 522) и Пашилайчай (42 465). Чуть меньше жителей проживает в Антакальнисе (42 288), на пятом месте - Новая Вильня (41 352).

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