Amber Grid: газа для потребностей Литвы этой зимой хватит

Оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid утверждает, что в холодное время года газа для нужд Литвы хватит. По данным компании, Литва имеет прямой доступ к рынку СПГ и стабильно работающий Клайпедский СПГ-терминал, кроме того, в настоящее время не работает крупнейший в Литве потребитель газа – производитель удобрений Achema.

Amber Grid утверждает, что часть газа с терминала ежедневно направляется в латвийское газохранилище Инчукалнсе, поэтому оно постоянно заполняется.

"Хотя заполнение хранилища кажется низким в процентном отношении, объем заполнения — около 12 ТВтч — весьма значителен, если учесть потребление всего окружающего региона в зимние месяцы", — заявила компания в понедельник.

"Недавно Латвия увеличила техническую мощность хранилища на несколько ТВтч, оценив возможности хранения в текущих условиях — вполне вероятно, что это приводит к более низкому заявленному проценту газа, хранящегося там", — добавила она.

По данным Amber Grid, даже если бы работала одна установка на Achema, ежемесячное потребление газа в Литве составляло бы лишь около половины объема, газифицируемого через Клайпедский СПГ-терминал, а при работе обеих установок не было бы дефицита газа.

"Кроме того, газ находится там хранят и литовские поставщики, поэтому поток газа в Литву зимой также будет поступать из латвийского хранилища", - сообщили в компании.

Кроме того, в декабре заработает совместный финско-эстонский СПГ-терминал.

Портал деловых новостей vz.lt сообщил в понедельник, что в то время как газовые хранилища в Германии заполняются быстрее, чем планировалось, в странах Балтии наблюдается обратная тенденция - единственное в странах Балтии газовое хранилище Инчукалнсе пустеет и уровень запаса газа в нем снизился до менее чем 50 процентов.

По данным портала, газохранилища в Европе в настоящее время заполнены чуть более чем на 80 процентов, а в Инчукалнсе показатель упал ниже 49,7 процента в начале последнего месяца этого газового года.

Три страны Балтии и Финляндия с общим годовым потреблением около 6 млрд. кубометров газа, в основном "подвешены" на одном терминале СПГ Independence, который может предоставить до 3,8 млн кубометров газа в год.

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