Портал получил документ с планами правительства в сфере энергетики: о чем говорят

В понедельник на повестке дня правительства Литвы – обсуждения мер по обузданию цен. Из полученного Delfi документа видно, что представят уже действующие меры и несколько новых предложений. Правда, это не окончательные и, возможно, не все предложения, которые представит правительство.

В полученном Delfi документе сказано, что еще в начале апреля был принят пакет "Смягчения последствий инфляции и укрепления энергонезависимости" на сумму 2,26 млрд. евро.

Сообщается, что пенсии в этом году в среднем выросли на 17%, на это уже выделили 434 млн. евро. В среднем пенсия увеличилась на 70 евро. С января все живущие в Литве одинокие пенсионеры и инвалиды могли получить пенсию одинокого человека в размере 32 евро. Согласно подсчетам, выплаты одиноким людям увеличили их годовые доходы в среднем больше чем на 380 евро. Из бюджета на выплаты выделили больше 107 млн. евро. Другие пенсии увеличились на 1/5. Например, пенсионные пособия за год увеличились на 215 евро. Государственные пенсии военных, служащих увеличились на 5%, на 1/10 часть увеличились пенсии I и II степени, а также пенсии ученых и пострадавших лиц. На пенсионные пособия и повышение государственных пенсий выделили почти 76 млн. евро.

Также сообщается, что социальные выплаты в этом году увеличивали дважды. По сравнению с прошлым годом, они выросли почти на 1/6. На это выделили почти 50 млн. евро.

Правительство сообщает, что приоритет в бюджете 2023 г. - обуздание цен на энергоресурсы – на это потребуется 0,5-1 млрд. евро. После оценки возможностей бюджета, предполагается и в первом полугодии 2023 года предоставлять компенсацию бытовым потребителям за энергоресурсы. Еще будет обсуждаться размер компенсации.

До конца года клиентам, оставшимся на гарантийной поставке предлагают установить цену близкую цене общественного поставщика. Правительство обещает представить усовершенствованный алгоритм действия биржи Nord Pool, а часть доходов Litgrid использовать на компенсацию подорожания. Как известно, бытовым потребителям до конца года компенсируют 9 центов за каждый кВт/ч (цена не может быть ниже 24 центов).

С 1 сентября бывшим клиентам Perlas Energija, которые попали на гарантийные поставки, компенсируют 60% стоимости услуги.

Бытовым потребителям до Нового года также компенсируют 0,54 евро за 1 куб м газа. Согласно документу, в ближайший сезон круг получателей компенсаций за отопление увеличится на 20-30%. На компенсации смогут претендовать и люди со средними доходами.

На компенсации планируют дополнительно выделить 30 млн. евро.

В документе были представлены и средства помощи бизнесу, часть из них уже действует.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!