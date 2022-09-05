Балтийские страны встречают зиму с полупустым газовым хранилищем

Пока газовые хранилища Германии заполняются быстрее, чем планировалось, в странах Балтии наблюдается обратная тенденция – единственное в странах Балтии газовое хранилище в Инчукалнсе пустеет и его запасы упали до менее чем 50%, сообщает портал деловых новостей vz.lt.

Газохранилища в Европе в настоящее время заполнены чуть более чем на 80 процентов, а в Инчукалнском газохранилище показатель упал ниже 49,7 процента в начале последнего месяца газового года.

"Весь Балтийский регион и Финляндия остаются с одним источником газоснабжения, который работает в максимальном техническом режиме и обеспечивает как текущее потребление природного газа всего региона, так и его хранение", — комментировали vz.lt ситуацию представители крупнейшего импортера газа – литовского завода удобрений Achema.

Они также отмечают, что высокие цены на электроэнергию, которые привели к запуску газовых электростанций, еще больше увеличили "текущее" потребление природного газа в регионе: "Эти факторы просто не оставили физических потоков природного газа для хранения".

В Минэнерго не ответили на вопросы vz.lt о причинах ситуации и обеспечении безопасности газоснабжения предстоящей зимой.

Три страны Балтии и Финляндия с общим годовым потреблением около 6 млрд. кубометров газа в основном подвешены на одном терминале СПГ Independence, который может предоставить до 3,8 млн кубометров газа в год.

"Хотя общее наполнение Инчукалнса ниже, запасы Ignitis значительно превышают то, что мы накапливали в последние годы", — сообщил vz.lt литовский госэнергохолдинг Ignitis. Компания уверяет, что природного газа будет достаточно для бизнес-клиентов Ignitis и жителей Литвы.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил в пятницу латвийскому телевидению, что газа в стране будет достаточно: "На данный момент Latvijas Gaze является государственным поставщиком — она обязана снабжать население. Если они отказываются, не могут или испытывают трудности с выполнением этого обязательства, то эту услугу будет оказывать государственная компания Latvenergo совместно с Conexus".

Некоторые специалисты по газовому рынку, с которыми общался портал vz.lt, описывают это более прямо: Latvijas Gaze в Латвии делает то же самое, что Gazprom Germania и другие компании, принадлежащие российской газовой монополии, делали в Европе в 2021 году — намеренно не заполняют хранилища газа перед отопительным сезоном.

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