В Кедайняйском районе сгорел легендарный ресторан: огромное пламя уничтожило здание, рухнула крыша

Пожар, вспыхнувший в Кедайняйском районе в ночь с субботы на воскресенье, уничтожил давно заброшенный бывший легендарный ресторан Svirnelis в лесу Бабенай. Пожарные всю ночь боролись с огнем.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило около 22.57.

На место происшествия были направлены первое и второе подразделения Кедайняйской пожарно-спасательной службы, команды пожарных из Прамоне, Дотнувы и Йосвайняй, врачи скорой помощи и сотрудники полиции.

По прибытии стало понятно, что горела крыша пристройки неиспользуемого здания. Огромный пожар уничтожил здание в лесопарковой зоне. Пламя было видно издалека. Горящая крыша рухнула на здание, пока на месте работали пожарные. К счастью, пожарные не пострадали.

По словам спасателей, это уже не первый пожар, хотя здание заброшено.

Портал rinkosaikste.lt пишет, что после того, как пожар потушили, было установлено, что здание полностью уничтожено пламенем. Крыша пристройки сгорела и обвалилась, сгорели конструкции здания. Электричества в здании не было, поэтому есть подозрение, что причиной возгорания стал внешний источник огня.

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