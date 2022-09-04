Климатолог поделился прогнозом на сентябрь: в середине месяца ожидается потепление

Климатолог, доктор Гинтаутас Станкунавичюс поделился в Facebook долгосрочными прогнозами погоды, которые показывают, что более холодная, чем обычно, погода может установиться на первые две недели сентября, а затем нас ждет потепление и, возможно, даже бабье лето.

Климатолог напомнил, что хотя на календаре только первые дни осени, на поверхности почвы уже фиксируются первые заморозки.

"В Утене, Варене и кое-где в Укмергском и Вильнюсском районах мороз выбелил целые луга. Жители также выкладывают фото обледенелых (скорее покрытых инеем) стекол автомобилей", — написал Г. Станкунавичюс.

Он согласился, что это выглядело странным, поскольку началось сразу после окончания календарного лета.

"В безветренные, ясные или малооблачные ночи очень ярко проявляются микроклиматические различия территории с разным ландшафтом: в пониженных формах рельефа (в нижних частях склонов, оврагов), в лесных массивах, на светлых песках, супесях и т.д. минимальная температура воздуха (и поверхности) почв обычно на 2-4 °С ниже фоновой температуры воздуха данного района. В центре города, напротив — вершины холмов, лесные заросли и т. д., поэтому минимальная температура выше фоновой примерно на столько же", — поделился своими наблюдениями в социальной сети климатолог Г. Станкунавичюс.

По его словам, такие холодные ночи - не только в Литве.

"В юго-восточной и северной окраинах Латвии, центральных и южных районах Эстонии, юге (Полесье), центре и севере Беларуси, востоке Польши и Калининградской области температура воздуха утром понизилась до - 1 - +4 °С и, конечно, местами на поверхности почвы фиксировались заморозки", - написал он.

В соцсети у него поинтересовались - как так вышло, что в последний день августа еще стояла изнуряющая жара, а уже через несколько дней минимальная температура приблизилась к нулю? По словам климатолога, жара в конце августа была аномальной как в Литве, так и в близлежащих регионах.

"Но заморозки на поверхности почвы в начале сентября — не такое уж и редкое явление. Теплая воздушная масса тропического происхождения, циркулировавшая в отступающей на юго-восток и старой антициклонической системе, сменилась полярной сухой воздушной массой, охватившей всю систему полярного антициклона.

Гребень вышеупомянутого полярного антициклона в ближайшие дни продолжит простираться в сторону юго-восточной Балтики, а сухой и прохладный воздух продолжит движение в сторону страны по ее восточной окраине, хотя дни будут солнечными. Сам процесс и его географическое положение очень похожи на те, что происходили в конце мая-июне и привели к ранней жаре и засухе в Западной, Юго-Западной и Центральной Европе", - поделился прогнозами климатолог Г. Станкунавичюс.

Он также поделился долгосрочным прогнозом на сентябрь.

"Долгосрочные прогнозы погоды показывают, что более холодная, чем обычно, погода, вероятно, будет фиксироваться в течение первых двух недель сентября (если ничего не изменится), после чего последует потепление и, возможно, даже бабье лето. Более влажная погода может ожидаться уже во второй половине следующей недели, так что последствий осенней засухи мы, скорее всего, не испытаем. Конечно, большой вклад вносит сырая погода в середине июня и июля", — написал он в Facebook.

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