Директор Вильнюсского лицея: через три года ситуация в школах будет катастрофической

"Школа выдыхается", - сказал директор Вильнюсского лицея Саулюс Юркявичюс в программе Delfi TV "По сути". По его словам, если ситуация в школах уже сейчас драматическая, то через три года она может стать совершенно катастрофической.

"У меня самого уже есть внучки, и глядя на них, мне становится очень грустно, когда я думаю о том, что их ждет. Я смотрю на них с ужасом, потому что знаю, что происходит во всей этой системе. Хорошие дети окажутся в действительно не самой благоприятной среде", - сказал в эфире передачи С. Юркявичюс.

По его словам, хотя в школах еще есть отличные учителя старшего возраста, через несколько лет их в учебных заведениях уже не будет.

"Школа выдыхается. Эти прекрасные учителя устали, большая часть из них уже пенсионного возраста и не может больше работать. Большое количество учителей ушли из системы во время карантина из-за компенсации, предложенной государством. Словно была систематическая попытка смести учителей. Можно создать иллюзию, но на данный момент ситуация драматическая, через три года будет совсем катастрофическая, потому что учителей, которых мы себе представляем, почти не осталось", - сказал директор Вильнюсского лицея.

По его словам, общая обстановка в школах в начале нового учебного года не очень обнадеживает: "Все те изменения, которые так или иначе приходят в школу, вызывают определенные сомнения. Каждое правительство, кажется, совершает одну большую ошибку. Предыдущее правительство пыталось ввести оплату по ставкам, последствия которой мы знаем, эта абсурдная система продолжает существовать. Это был большой шок".

Сейчас, по словам С. Юркявичюса, в школах грядут очередные большие перемены. "Если оплата по ставкам коснулась только администрации и преподавателей, то теперь сдвиг еще более серьезный — решено изменить образовательную программу. Это коснется не только администрации и учителей, но и учеников, а косвенно и родителей, и всего образовательного сообщества в целом", - сказал он.

По словам директора Вильнюсского лицея, система вроде бы хочет быть усовершенствована, но не всегда это удается: "Некоторые системные вещи, образовательная программа стабильны и не настолько плохи, чтобы чередоваться, двигаться, философствовать и фантазировать. Я думаю, что мы играли со всеми этими изменениями, и они кажутся мне самоцелью".

Хроническая проблема

Гинтарас Сарафинас, главный редактор журнала Reitingai, который посещает школы в стране, сказал, что он заметил, что учителя также взволнованы инфляцией, которая сильно урезала их зарплаты.

"Те, кто много зарабатывают, работают нереально - по 32-35 уроков, в одной школе один учитель-предметник отрабатывает аж 42 урока. Уму это непостижимо, о качестве и говорить нечего", — сказал Г. Сарафинас.

Нехватка учителей, как заявил министр образования и культуры первого правительства Дарюс Куолис, является давней и растущей проблемой.

"У нас много хорошо работающих, самоотверженных учителей зрелого возраста, но они уйдут. Современная молодежь, особенно одаренная, очень редко выбирает профессию учителя. Сегодня мы вообще не привлекли к педагогическим наукам самые талантливые умы. Это наше интеллектуальное бессилие, на которое мы себя запрограммировали", — сказал в программе Д. Куолис.

Хотя сейчас говорят, что в литовских школах не хватает около 600 педагогов, по словам Г. Сарафина, это лишь верхушка айсберга. "В принципе их не хватает около 4000, но поскольку они увеличивают нагрузки, кажется, что нехватка меньше. Считается, что для учителя литовского нормально иметь 20 часов, для математика - 24, но если человек берет более 30 уроков еженедельно, он просто пытается залатать дыры, помогает, но говорить о какой-то индивидуальности, помощи не приходится", - сказал главный редактор журнала Reitingai.

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