Погода в Литве: ночью ожидаются легкие заморозки

В субботу погоду в Литве будет определять вихрь высокого атмосферного давления. Днем будет дуть слабый северный ветер, не обещающий тепла. Днем температура воздуха во многих местах может подняться до 16-19 градусов, а в некоторых северных районах - до 15 градусов. Облаков будет больше, но дождь маловероятен.

Облака рассеются в ночь на воскресенье, дождя не ожидается, но ночь снова обещает быть прохладной. Температура воздуха понизится до 2-7, на Куршской косе 8-10 градусов тепла, местами ожидаются заморозки. Будет дуть слабый северный ветер.

В воскресенье облачность немного увеличится. Местами, в основном в северных районах, пройдут кратковременные, но умеренные дожди. Будет дуть северный ветер. Температура воздуха прогреется до 14-19 градусов.

В понедельник погода вряд ли изменится. Ночью будет ясно, а днем ​​- облачно, но значительных осадков не ожидается. Слабый северный ветер сохранится. Ночью температура понизится до 4-9, на Куршской косе 10-12 градусов тепла, местами возможны легкие заморозки. Днем температура будет медленно подниматься всего до 15-19 градусов.

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