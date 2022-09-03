Глава Погранслужбы Литвы: соответствующее стандатам НАТО оружие все пограничники получат к 2024 году

Все литовские пограничники до конца следующего года должны быть оснащены оружием, соответствующим стандартам НАТО, говорит глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

"Мы планируем полностью обеспечить наши потребности в следующем году", - сказал Рустамас Любаевас журналистам в пятницу.

Некоторое время назад армия передала пограничникам 200 автоматических винтовок G-36, в ближайшее время обещает передать еще 500.

Передачу оставшихся 1187 единиц оружия, закупаемых в этом году, планируется начать в декабре, сообщило Министерство обороны.

По словам главы СОГГЛ, к концу года полученное оружие удовлетворит чуть более половины потребностей пограничников. В следующем году должно быть закуплено более 1 тыс. автоматов.

Большинство сотрудников СОГГЛ теперь вооружены российскими автоматами типа Калашникова.

"Во-первых, это старое оружие, они производились в шестидесятых- восьмидесятых годах. Есть немало опасений по поводу целесообразности использования этого оружия и прочего. Кроме того, проблемой является обслуживание и поставка боеприпасов к этому оружию. Для них используются боеприпасы, не соответствующие стандартам НАТО, и в случае войны это создает определенные проблемы", — заявил Любаевас.

По его словам, война в Украине выявила эти проблемы.

Оружие закупается и для военных

Новое оружие было закуплено на средства, выделенные именно на эти цели Минобороны. В этом году на оружие было выделено 3,5 млн евро.

"Решение оснастить наших пограничников оружием стандарта НАТО было решением Министерства внутренних дел и всего правительства. Поскольку мы понимаем, что для Министерства внутренних дел было бы нерационально закупать такое количество оружия, финансирование было передано по линии Министерства обороны", - сказала журналистам в пятницу министр внутренних дел Агне Билотайте.

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, такое оружие покупается и для военных, поэтому при организации более крупной закупки можно ожидать более низких цен.

Он лишь посетовал, что производители не смогли выполнить заказ в кратчайшие сроки.

"Завод, производящий оружие, имеет ограниченные производственные мощности. Мы сами хотели бы больше, быстрее для нашей армии, но, к сожалению, это не может быть реализовано в соответствии с нашими пожеланиями", - сказал министр обороны.

В пятницу Анушаускас и Билотайте обсудили также поддержку литовской армии на границе, участие органов МВД в учениях литовской армии.

"16-17 сентября пройдут совместные учения, мы проверим там взаимодействие наших систем, что очень важно. Это будет продолжаться и в дальнейшем", — сказала министр внутренних дел.

Всего на границе Литвы служат около 3,5 тыс. должностных лиц.

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