Литовская ассоциация любителей футбола расторгла трудовые отношения с главой преступной банды

Литовская ассоциация любителей футбола (ЛАЛФ) прекратила трудовые отношения с лидером преступной группировки Гедрюсом Янонисом, сообщила ассоциация в пятницу.

"ЛАЛФ, принимая во внимание позицию, выраженную Литовской футбольной федерацией (ЛФФ) в отношении требований к репутации сотрудников ассоциаций, лиг и клубов, входящих в футбольное сообщество Литвы, в соответствии с требованиями устава УЕФА, ФИФА и ЛФФ, приняла решение о прекращении трудовых отношений с менеджером по проектам Янонисом", - говорится в распространенном сообщении.

Это сообщение ЛАЛФ распространила после того, как в четверг появилась информация, что Янонис работает в Литовской ассоциации любителей футбола.

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В тот день ЛФФ заявила, что не поддерживает трудоустройство лиц с судимостью в ассоциациях, входящих в литовское футбольное сообщество.

До этого лета Янонис несколько лет находился под арестом, но в июле Каунасский окружной суд изменил ему арест на меру пресечения в виде 30 тыс. евро залога и усиленный надзор на полгода с изъятием документов. Залог был избран в виде меры пресечения и для других обвиняемых – Дейвидаса Черешки и Геннадия Борисова.

Уголовное дело, рассмотренное Каунасским окружным судом, состоит из 424 томов, собраны данные досудебного расследования о преступлениях этой банды, возможно совершенных в 1999-2018 годах, - всего 51 преступление.

Члены этого объединения обвиняются в организации и руководстве вооруженным преступным сообществом, убийстве, покушении на убийство, причинении вреда здоровью не менее чем семи лиц, незаконном лишении свободы, вымогательстве и других особо тяжких и тяжких преступлениях, характеризующихся крайней жестокостью и применением физического насилия.

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