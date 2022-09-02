Глава МИД Литвы: деэскалация вопроса калининградского транзита маловероятна

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что Россия будет продолжать использовать любую возможность для эскалации вопроса калининградского транзита. По его словам, деэскалация этого вопроса маловероятна.

"Позиция Запада, что этот вопрос можно каким-то образом деэскалировать, я думаю, не подтвердится. На мой взгляд, Россия эскалирует, когда ей выгодно политически, хочет отвлечь внимание от других проблем, от фронта войны, и калининградский транзит – одно из тех мест, где достаточно легко поддерживать эскалацию, особенно видя чувствительность западных стран. Просто нужно быть готовыми", - сказал Г. Ландсбергис в пятницу в интервью порталу 15min.

Политик также утверждает, что по-прежнему придерживается мнения, что Еврокомиссия (ЕК) могла не менять свое первоначальное разъяснение по калининградскому транзиту. По его словам, оно было политически правильным и законным.

"Разъяснение было четким, законным и политически правильным. Но, как я уже не раз говорил, тем не менее, по моему личному мнению - и с ним согласно правящее большинство, представители правительства, наши трансатлантические партнеры - те угрозы или определенные риски, которые они видят, то, как они видят ситуацию, для нас часто являются своеобразным ориентиром, маяком, указывающим, какой путь выбрать", - сказал консерватор.

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