Акционер BKT просит разрешения выкупить у "Беларуськалия" 30% акций терминала

Игорь Удовицкий, крупнейший акционер ограниченного западными санкциями Терминала насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas, BKT), который до февраля этого года грузил удобрения "Беларуськалия" в Клайпедском порту, просит разрешения на покупку 30% находящихся в управлении "Беларуськалия" акций BKT и получение единоличного контроля над предприятием, сообщил в пятницу Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба).

"Концентрация осуществляется путем приобретения 30% акций BKT Удовицким (в общей сложности с имеющимися акциями - 100%) и получения единоличного контроля над последней компанией", — говорится на сайте СК.

30% акций BKТ принадлежит "Беларуськалию", 5% - Удовицкому напрямую и 65% - ему же косвенно, через швейцарскую компанию Hasenberg, 100% акций которой принадлежит контролируемому Удовицким латвийскому предприятию Fortis Asset Management.

"Беларуськалий" купил 30% акций BКТ за 30 млн долларов США весной 2013 года.

BKT, который в последние годы грузил на суда около 11 млн тонн продукции "Беларуськалий", прекратил эту деятельность в феврале этого года из-за санкций Европейского союза и США, а также из-за решения правительства Литвы о том, что контракт между "Беларуськалием" и "Литовскими железными дорогами" представляет угрозу национальной безопасности страны.

Причалы BKT пустовали с 10 февраля, тогда компания объявила, что до конца мая уволит всех 142 сотрудников, но, по данным Фонда социального страхования Sodra, на 10 августа в компании работало 39 человек.

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