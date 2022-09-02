Мэр Вильнюса: отопление будет стоить столько, сколько в прошлом году или меньше

BNS ; Гедрюс Гайдамавичюс , ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Поскольку в ближайшей отопительный сезон в Вильнюсе будут использовать мазут, жители столицы будут платить за отопление столько же или меньше, чем в прошлом году, сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

"Мы прекрасно видим, что все энергоресурсы стоят невообразимо дорого. Это касается и Вильнюса, и других мест. Только что, что касается отопления, мы находимся, наверное, в лучшем положении, поскольку можем жечь обессеренный мазут, который не приносит вреда природе", – сказал 2 сентября Шимашюс. "Если Министерство охраны окружающей среды приведет в порядок все документы, то есть вероятность, что цена на отопление в этом году не только не вырастет, по сравнению с прошлым, когда , надо признать, она была тоже высокой, но даже немного снизится", – прибавил мэр. Статьи по теме: Щедрость властей не безгранична: часть жителей может платить за электричество без льгот Вице-мэр: отопление в Вильнюсе в этом сезоне может быть дешевле, чем в прошлом Глава Вильнюсских отопительных сетей Геримантас Баканас в конце июля сказал, что использование мазута позволило бы сохранить такие же цены, как в прошлом сезоне, когда средняя цена за отопление составляла 8,63 цт за 1 кВт/ч, без использования мазута цена выросла бы в среднем на 12–13 центов за 1 кВт/ч. Правительство Литвы в июле разрешило компания покупать мазут и дизельное топливо путем переговоров, чтобы снизить использование газа для производства теплоэнергии. Из-за того, что не завершено строительство когенерационной электростанции в Вильнюсе, в столице 44% тепла производят, сжигая газ, в среднем в Литве для производства теплоэнергии используют 75% биотоплива. Сообщалось, что Вильнюсская когенерационная электростанция сможет работать в сезоне 2023–2024 гг. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!