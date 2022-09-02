Президент Литвы: международное сообщество должно усилить давление на Россию из-за Крыма

Международное сообщество должно усилить давление на Россию в связи с аннексией Крыма и имеющими там место нарушениями прав человека, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, особое беспокойство вызывает политика России по переселению колонистов на полуостров, постоянные преследования крымских татар, политически мотивированные судебные процессы, ограничения в отношении СМИ и закрытие школ.

"Россия должна ответить за зверства, совершенные в оккупированном Крыму и на других территориях. Превращение этого полуострова в военный полигон и игнорирование прав человека совершенно недопустимы. Международное сообщество должно усилить давление на Россию в этом вопросе", — заявил президент Литвы, встретившийся в пятницу в Вильнюсе с председателем крымскотатарского парламента Рефатом Чубаровым.

Статьи по теме: Зеленский: российским военным пора бежать

Глава государства подчеркнул, что Литва не признает незаконной оккупации и аннексии Крымского полуострова Украиной и намерена и впредь поднимать этот вопрос в международных организациях.

Россия аннексировала Крымский полуостров, принадлежащий Украине, в 2014 году, что было осуждено большей частью мира. Этнические русские, составляющие большинство среди 2,3 млн. жителей Крыма, широко поддержали аннексию, но крымские татары, составляющие почти 15% населения, выступили против.

С 2014 года полуостров покинуло около 30 тыс. крымских татар.

Российские власти предприняли репрессии против некоторых оставшихся татар, запретив Меджлис и некоторые религиозные группы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!