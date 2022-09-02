Внимание привлекли данные по торговле: товары из Литвы в Россию могут идти через другие страны

Экспорт литовских товаров в Литву сокращается, но растет экспорт в Центральную Азию, например, в Казахстан, Узбекистан и др. По словам некоторых аналитиков, это в основном обусловлено ростом экспорта и цен на товары, однако экономист убежден – случайностей не бывает, часть грузов идет в Россию через другие страны.

Несколько месяцев назад экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал Delfi, что заметил интересную особенность в сфере внешней торговли.

"Можно заметить такие тенденции и большие объемы торговли с Россией через другие страны, если взглянуть на курс валюты в тех странах. Наблюдается удивительное укрепление некоторых валют, например, грузинского лари, казахского тенге, поскольку потоки товаров, которые прежде шли напрямую в Россию, сейчас идут через другие страны. Например, у России нет возможности импорта многих товаров, поэтому их везут в Россию через Казахстан", – сказал он.

О таких попытках обойти санкции говорит и Литовский таможенный департамент.

"Ситуации бывают разные, например, в начале этой недели из Литвы не выпустили груз – растения и саженцы. Эти товары запрещено экспортировать в Россию, однако был указан получатель в Казахстане. В ходе проверки документов выяснилось, что конечный пункт разгрузки находится в России, поэтому груз не выпустили. Однако экспортер подал еще одну таможенную декларацию, в ней не было России. Были подозрения, что экспортер хочет обойти закон, поэтому были предприняты процессуальные действия, – рассказал представитель департамента Роландас Юргайтис.

С 1 марта таможня Литвы установила больше 3000 случаев возможных попыток обхода санкций и не выпустила/ не впустила грузы или транзит. Проводят 30 расследований в связи с возможными нарушениями санкций, а Криминальная служба таможни 4 расследования. Около 90% этих грузов везли в/из России или Беларуси.

Июньская статистика показала, что экспорт в Россию снижается, но растет в страны Центральной Азии (в денежнем эквиваленте это повышение равняется половине прошлогоднего экспорта в Россию).

Некоторые аналитики объясняют это ростом цен, но экономист Тадас Повилаускас считает, что случайностей не бывает, часть грузов пытаются провезти в Россию через другие страны.

По данным Центробанка Литвы, экспорт литовских товаров в Россию сократился, а в Беларусь – увеличился (на 20,6%).

В целом экспорт товаров в начале 2022 г. в страны Содружества независимых государств значительно сократился.



Большая часть товаров экспортируемых в страны СНГ - не литовские, это реэкспортированная западная продукция.

Когда налицо снижение экспорта в Россию и Беларусь, возникает вопрос, не были ли потоки этих товаров направлены в страны-агрессоры через другие страны?

Экономист банка SEB Повилаускас обратил внимание на то, что рост экспорта товаров из Литвы в Казахтан и Узбекистан начинается с мая, например, в июне годовой показатель экспорта в Казахстан вырос на 118%.

"Реэкспорт в Казахстан за год вырос с 28 до 62 млн. евро, в Узбекистан - на 10 млн. евро, а в Россию снизился на 74 млн. евро. По сути в этих двух странах рост составляет половину стоимости прерванной торговли с Россией. Видимо, случайностей не бывает. Часть товаров пытаются ввезти в Россию через другие (...) дружественные России страны", – сказал экономист.

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