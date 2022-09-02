Евростат: показатель безработицы в Литве в июле был ниже среднего в ЕС

Уровень безработицы в июле в Литве был ниже, чем в среднем по странам Европейского союза (ЕС), сообщает Евростат.

Безработица в Литве за год снизилась на 1,2 пункта, а за месяц - на 0,2 пункта, достигнув в июле 5,2%. Без работы были 78 тыс. человек, из них 11 тыс. - молодежь в возрасте до 25 лет.

В среднем в ЕС безработица составляла 6% - на 1,2 пункта меньше, чем год назад и на 0,1 пункта меньше, чем месяц назад.

В Латвии безработица достигла 6,5% – соответственно на 1,2 и 0,1 пункта ниже, чем год и месяц назад. В Эстонии она составила 5,8% – на 0,2 пункта ниже, чем год назад, и на 0,1 пункта ниже, чем месяц назад.

По предварительным данным, во всем ЕС работы не было у 12,9 млн человек, а среди молодежи до 25 лет уровень безработиц составил 14%.

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