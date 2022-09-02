В Медининкай закрывают Центр регистрации иностранцев

В пятницу официально будет закрыт Медининкский центр регистрации иностранцев Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В связи с этим министр внутренних дел Агне Билотайте, находящаяся с визитом в Вильнюсском районе, в Медининкай, поблагодарила должностных лиц и общественные организации, которые работали в центре.

По словам министра, создание этого центра на территории Школы пограничников в сентябре прошлого года потребовало концентрации усилий служб, учреждений, неправительственных организаций, так как это нужно было сделать в срочном порядке.

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В разгар миграционного кризиса в Медининкском центре регистрации иностранцев проживало 900 человек.

Последние нелегальные мигранты были вывезены из этого центра в середине августа. Они размещены в аналогичных центрах в Пабраде и Кибартай.

Модульные дома, находившиеся на территории школы, разобрали и увезли.

Лагеря для мигрантов в прошлом году были созданы для размещения иностранцев, нелегально прибывающих в Литву из Беларуси.

Всего в прошлом году в страну въехало более 4,2 тысячи из них.

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