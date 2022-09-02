Советские памятники на Антакальнисском клабище Вильнюса будут демонтированы 1 ноября

Вильнюсская мэрия примет окончательное решение о демонтаже советских скульптур на Антакальнисском кладбище в октябре, если предложение будет окончательно одобрено, их не будет с 1 ноября.

Как сообщили в мэрии, окончательное решение о перенятии у государства скульптур, которое позволит вывезти комплекс захоронений воинов ССР времен Второй мировой войны, должно быть принято на заседании совета 5 октября.

Политики столичного муниципалитета единогласно приняли решение об демонтировать шесть фигурных стел из серого гранита, изображающих советских воинов Великой Отечественной войны, в начале июня, после того как специалисты по охране культурного наследия исключили скульптуры из реестра недвижимых культурных ценностей.

Скульптуры долгое время находились в доверительном управлении муниципалитета, формально до сих пор они считались государственной собственностью — в правовых актах прописано, что скульптуры могут быть переданы в собственность только по решению городского совета. Муниципалитет может передавать, передавать в управление, пользоваться и распоряжаться только тем имуществом, которое принадлежит ему на праве собственности.

"По плану памятник советским воинам демонтируют, стараясь не повредить его, работы планируется завершить к 1 ноября. Где будут располагаться памятники после демонтажа — в музее или где-то еще — еще будет решаться, но ясно, что они уже не будут находиться в общественном пространстве столицы", — сообщают в мэрии.

Такое же решение совет принял в прошлом году перед сносом в ноябре памятника советскому деятелю и писателю советской Литвы Петрасу Цвирке. Его примет Национальный музей Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!