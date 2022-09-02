За год зарплаты в Литве выросли на 13,7%

Во втором квартале этого года средняя зарплата в Литве составила 1780 евро, а самая большая разница в зарплатах между регионами составила 577 евро, сообщает департамент статистики. Между тем за год зарплаты выросли почти на 14%, за квартал – на 3%.

По данным Департамента статистики на 2 сентября, самой высокой средней зарплатой "на бумаге" в апреле-июне была зарплата в Вильнюсском округе (1978 евро), а низкой – в Таурагском регионе (1401 евро).

Зарплаты в столице были на 357 евро выше чем в центральных и западных районах Литвы. Средний уровень зарплат пос тране был выше только в Вильнюсе и Каунасе (здесь всего на 2 евро) - 1782 евро.

В Клайпедском районе средняя зарплата "на бумаге" составляет 1652 евро, в Тельшяй - 1560 евро, в Шяуляй - 1511 евро, в Паневежисе - 1507 евро. В Алитусском, Утенском, Мариямпольском и Таурагском регионах средние зарплаты "на бумаге" были соответственно 1440, 1427, 1422, 1401 евро.

За год средняя зарплата выросла на 13,7%, а за месяц - на 2,9% .

За квартал больше всего зарплаты выросли в Шяуляйском и Тельшяйском округах (больше 5%), меньше – в Вильнюсском и Каунасском округах (на 2,5%). В других регионах страны зарплаты выросли на 3–3,8%. За год они больше всего выросли в Каунасском округе (14%), а меньше – в Утенском (10,8%), Таурагском и Мариямпольском (12,4%) округах.

В Столичном регионе и в центральной, а также в западной части Литвы зарплаты выросли на 13,5%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!