Глава МИД Литвы: безопасность Запорожской АЭС должна стать одним из главных вопросов политической повестки

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что ситуация на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) опасна не только для украинцев, но и для всего Евросоюза. По его словам, этот вопрос должен стать одним из главных, и для его решения могли бы быть задействованы международные силы.

"На мой взгляд, этот вопрос должен стать одним из главных в политической повестке несмотря на то, что, похоже, гораздо больше внимания мы уделяем визам. Однако мы, наверное, никогда раньше не были так близки к опасной ситуации для всех, и украинцев, которые живут вокруг АЭС и дальше, но и для всего Евросоюза", - в четверг в Министерстве иностранных дел журналистам сказал Г. Ландсбергис.

Министр утверждает, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, и одним из них может стать создание безопасных зон в Украине.

"Это может быть то, о чем говорили раньше, создание безопасных зон в Украине с помощью международных сил. Я представил эту идею, и мы намерены продолжать активно ее поднимать во всех форматах, в первую очередь в ООН. Если там, что вероятно, на нее наложат вето, я бы не исключал, что мы будем искать других партнеров, с которыми сможем поднять этот вопрос", - сказал политик.

"Достаточно одной заблудшей ракеты, и жертвами станут не только украинцы, которые борются с Россией за нашу безопасность, свободу и демократию, но и большая часть жителей Европы", - добавил он.

2 сентября на своей странице в "Twitter" министр написал, что "советы вызвали масштабную ядерную катастрофу в Чернобыле, в результате которой погибли спасатели, была отравлена Украина и облучена вся Европа".

По словам Г. Ландсбергиса, сейчас президент России Владимир Путин находится всего в одной ракете от того, чтобы вызвать гораздо большую трагедию на Запорожской АЭС.

"Единственный способ предотвратить это – создать там "безопасную зону" под международным наблюдением", - добавил министр.

В августе Запорожская АЭС регулярно обстреливается. В середине августа президент Украины Владимир Зеленский потребовал от российских войск немедленно покинуть занятую Запорожскую АЭС, обвиняя Россию в "ядерном шантаже".

Запорожская АЭС с шестью реакторами была захвачена российскими войсками в начале марта. Она имеет стратегическое значение для электроснабжения страны.

1 сентября инспекторы ООН прибыли на контролируемую Россией Запорожскую АЭС. В ходе визита они преследуют цель предотвратить "ядерную аварию", в среду перед отъездом на Запорожскую АЭС заявил глава МАГАТЭ.

"Моя миссия… предотвратить ядерную аварию и сохранить крупнейшую в Европе атомную электростанцию", - сказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

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