ESO: выбравшие независимого поставщика потребители сэкономили 83 млн. евро

В августе бытовые потребители, выбравшие независимого поставщика электроэнергии, сэкономили в общей сложности 83 млн. евро, в четверг информировала компания по обслуживанию распределительных сетей страны Energijos skyrstymo operatorius (ESO).

"Хотя в прошлом месяце потребители электроэнергии в стране столкнулись с рекордными ценами на бирже, по данным ESO, только в августе потребители, выбравшие независимого поставщика электроэнергии, сэкономили 83 млн. евро по сравнению с тем, если бы они платили среднюю биржевую цену", - говорится в пресс-релизе компании.

В нем говорится, что этот результат является "неоспоримым" преимуществом либерализации рынка электроэнергии.

"Даже в условиях чрезвычайно высоких цен на электроэнергию во всем мире конкурентный рынок электроэнергии обеспечил лучшую цену для потребителей, выбравших независимых поставщиков электроэнергии", - отмечает ESO.

Сэкономленную сумму компания рассчитала, опираясь на данные трех крупнейших поставщиков электроэнергии (Enefit, Elektrum Lietuva, и Ignitis) за 12 августа, а эффект от либерализации оценивался путем сравнения средней биржевой цены в августе с реальной ценой, уплачиваемой клиентами.

Для расчетов использовались только данные о клиентах I и II этапов либерализации. В то время клиенты III этапа, даже если они выбирали независимого поставщика, не оценивались.

"Вывод ясен – жители, которые вовремя выбрали независимого поставщика для своих домов, сэкономили миллионы", - подчеркивает ESO.

По данным оператора, всего 1,2 млн. или 72,1 проц. потребителй электроэнергии в Литве сегодня получают энергию от независимых поставщиков.

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