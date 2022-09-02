Регуляторы стран Балтии и "Nord Pool" будут выяснять причины роста цен на бирже электроэнергии

29 августа национальные регулирующие органы стран Балтии, биржа электроэнергии "Nord Pool" и операторы системы передачи стран Балтии обсудили причины, обусловившие скачок цен на электроэнергию, произошедший 17 августа, сообщает Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ).

В его сообщении утверждается, что национальные регулирующие органы Эстонии, Латвии и Литвы договорились о сотрудничестве с "Nord Pool" в анализе причин, приведших к скачку цен на бирже.

Все данные, необходимые национальным регулирующим органам для расследования поведения участников рынка, а также данные мониторинга биржи "Nord Pool", будут переданы национальным регулирующим органам стран Балтии.

"Nord Pool" вместе с другими назначенными операторами рынка электроэнергии (НОРЭЭ, англ. NEMO) и поставщиком технических услуг "N-Side" изучит необходимость изменения параметров алгоритма расчета цены и представит результаты исследования.

17 августа этого года на один час цена на электроэнергию в странах Балтии выросла до 4 тыс. евро/МВтч. Национальные регулирующие органы стран Балтии начали расследование, чтобы установить причины такого скачка цен.

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