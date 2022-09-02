Студенты поставили палатки у министерства: цены на жилье космические

Студенты в среду провели акцию протеста у здания Министерства науки, образования и спорта. Организаторы акции хотят обратить внимание на бесхозяйственность министерства и отсутствие представления о том, каким должно быть высшее образование.

На поляне перед министерством были установлены палатки. Так студенты протестовали против того, что не все смогут в этом году получить место в общежитии.

"Месседж простой. Мы видим, правительство видит, представители власти видят, что в крупных городах начался огромный социальный кризис. Аренда жилья стоит больших денег, космических. Сейчас аренда однокомнатной квартиры стоит 550 евро без коммунальных расходов, а ведь еще нужно питаться", – сказал LNK один участник акции.

Он заметил, что студентам такие цены не по карману. "Конечно, если параллельно работать курьером, то все возможно. Но мы живем в стране, которая гордится атрибутами какого-то государства благосостояния. Мы хотим контроля со стороны государства в том, что касается образования, студентов", – сказал собеседник.

Он считает, что должны быть какие-то средства помощи для аренды жилья студентами в частном секторе.

"Должен быть создан какой-то механизм, чтобы университеты обменивались информацией об общежитиях, о том, где есть места. Надо заботиться об обновлении общежитий, стандартах гигиены", – сказал он.

Организатор акции Юстина Мотеяускайте сказала LNK: "Надо понимать, что первокурсники до этого жили только с родителями, они не знаю, как жить самостоятельно. (…) Думаю, проблема есть, есть примеры".

Вице-министр призвал участников акции арендовать жилье и пользоваться компенсациями. По словам Мотеяускайте, информации о компенсациях мало, особенно для первокурсников.

"Ты уже должен учиться, хорошо учиться, чтобы получить компенсацию", – напомнила она.

Мотеяускайте сказала, что в этом году ситуация осложнилась из-за роста цен на аренду.

"Мы видим, что аренда даже маленькой комнаты стоит от 200 евро, плюс плата за услуги агента, депозит. (…) Цены такие, что за маленькую квартиру в Вильнюсе приходится платить тысячу евро. Да и находится она в таком месте, что до университета сложно добраться, до работы, а работать при таких расходах необходимо", – сказала LNK девушка.

В акции протеста участвовали всего несколько десятков студентов.

"По количеству собравшихся, по контингенту мы видим, что это не национальная проблема", – сказал вице-министр Гинтаутас Якштас, заметив, что министерство за общежития не отвечает, их у него нет.

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