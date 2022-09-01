Авиакомпании отменяют часть рейсов из Литвы: только Ryanair отменяет 6 рейсов

Авиакомпании сокращают количество рейсов на зиму. Кроме летних рейсов, отменяют и часть тех, которые оставались круглый год. Только ирландская авиакомпания Ryanair останавливает 6 рейсов.

На зиму (с ноября) обычно отменяют летние направления из Литвы, например - Греция, Крит, Хорватия и др.

По данным сайтов авиакомпаний, с 24 сентября не будет рейсов Wizzair из Вильнюса в Сплит (Хорватия), Санторин и Закинтос (Греция), а с 29 октября в Афины. Последний самолет в Ниццу (Франция) в этом году вылетит 28 октября.

Ryanair с 29 октября закрывает три рейса из Каунаса - Римини (Италия), Родос (Греция), Пальма (Испания), а из Вильнюса – Афины (Греция).

"В авиации год разделен на три сезона: лето и зиму, это разные сезоны. Зимний сезон всегда менее интенсивный – останавливают южные направления, пассажирам в Литве предлагают более южные страны: Египет, Тенерифе и др.", – сказал представитель литовских аэропортов Марюс Зеленюс.

Однако некоторые авиакомпании закрывают и рейсы, которые раньше на зиму не отменяли.

Например, Ryanair в конце октября останавливает полеты из Вильнюса в аэропорт Франкфурт-Хан. Во Франкфурт будут летать самолеты Lufthansa. С конца октября Ryanair Не будет летать из Вильнюса в Ливерпуль (Великобритания), а с 27 октября из Вильнюса в Неаполь (Италия). Однако в Ливерпуль самолеты Ryanair будут летать из Каунаса.

Ryanair с 29 октября закрывает рейс Каунас-Будапешт (Венгрия), Вильнюс-Грданьск (Польша), Вильнюс-Варшава (Польша). В Варшаву будут летать самолеты LOT.

Зеленюс объяснил, что в Будапешт рейс отменяют из-за неблагоприятных налоговых решений принятых правительством Венгрии, а рейсы в Гданьск и Варшаву были летними.

Представитель передачи Prisiskraidėm Симонас Барткус сказал, что не будет и рейса Norwegian из Паланги в Копенгаген. По этому маршруту будут летать самолеты SAS.

Латвийская авиакомпания AirBaltic с сентября отменяет популярные рейсы в Гамбург, Осло, Дублин и Гэтвик (Лондон).

Однако на зимний сезон планируется два новых рейса - Вильнюс-Турин Ryanair и Вильнюс-Гренобль Wizzair.

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