Клайпедский порт улучшает прогноз: в этом году ожидает 37 млн тонн грузов

Клайпедский морской порт улучшает прогноз погрузки, объявленный в начале этого года, на 5-7 млн тонн, и рассчитывает перевалить около 37 млн ​​тонн грузов в 2022 году, сообщил глава порта Альгис Латакас.

"Мы планировали, что в 2022 году будет около 30-32 млн. тонн грузооборота. Я бы сказал, что это будет 37 млн тонн", - сказал Латакас в интервью BNS.

В прошлом году порт перевалил до 45,6 млн тонн грузов, а по самому пессимистичному сценарию, озвученному его менеджерами в начале года, предполагалось, что в этом году грузы сократятся более чем на 30%.

По словам Латакаса, 37 млн. тонн грузов в этом году было бы очень хорошим результатом, учитывая вызовы: резкое падение грузопотока из Беларуси, потери транзитных грузов из-за западных санкций и другие факторы.

"Сейчас порт получил много ударов - это были решения Беларуси, европейские решения, решения США, война, заводы остановились, все китайские вопросы - огромное количество ударов за короткое время, и если в этом году будет 37 млн. тонн, то в этой ситуации точно будет хорошо", - сказал Латакас.

Он надеется, что в этом году количество переваленных в порту контейнеров (двадцатифутовых эквивалентов, ДФЭ) достигнет одного миллиона, но, хотя эти грузы и растут быстрее всего в Клайпеде, пока нельзя гарантировать, что эта цель будет достигнута.

"Было бы очень приятно, если бы мы приблизились к миллиону ДФЭ, которых в прошлом году было 600 тысяч. Это реалистичная цифра, но через несколько месяцев может случиться все, что угодно. Также возможно, что если импорт значительно увеличится, мы увидим другие цифры и по погрузкам", - сказал Латакас.

В январе-июле в Клайпедском порту перевалено 560 тыс. ДФЭ, или на 60% больше, чем в прошлом году.

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